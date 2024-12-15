Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»Президент страны обозначил их на съезде партии «Единая Россия»

По словам Владимира Путина, центр должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. «Наша четкая, амбициозная, пошаговая программа развития страны опирается на мощную и действительно всенародную поддержку. Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. [Они] рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», где мы сейчас с вами находимся, где проходит съезд», — подчеркнул глава государства.Напомним, 14 декабря Владимир Путин впервые посетил Национальный центр «Россия». Там прошел XXII Съезд всероссийской политической партии «Единая Россия».Справка: Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента страны Владимира Путина для сохранения наследия своего предшественника — одноименной выставки, прошедшей с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ (Чувашия во всём многообразии также была представлена на международной выставке «Россия»).Национальный центр «Россия» расположен по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14. Центр открыт с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника. Планируется, что это место в дальнейшем станет площадкой для постоянного освещения достижений страны и ее граждан.