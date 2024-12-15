Остаток средств маткапитала можно получить единовременно

С сентября 2024 года появилась возможность получения остатка средств материнского семейного капитала, если он не превышает 10 тысяч рублей. Речь идёт о сумме, которая остаётся на счёте после того, как основную часть средств маткапитала семья направила на улучшение жилищных

условий, образование детей и другие цели. Деньги выплачиваются единовременно и используются по усмотрению семьи.

Большинство семей Чувашии, которые имеют право на единовременную выплату остатка средств, уже получили соответствующие уведомления в личных кабинетах на портале госуслуг.

Узнать точный размер неизрасходованного материнского капитала, заказать выписку и, если его остаток не превышает 10 тысяч рублей, подать заявление на получение единовременной выплаты можно на «Госуслугах», обратившись в МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Чувашской Республике. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а деньги поступят на счёт в течение 5 рабочих дней после принятия решения о выплате.



При подаче заявления для зачисления средств указывается расчетный счет, принадлежащий владельцу сертификата, при этом Ф.И.О. и данные в реквизитах счета должны совпадать. Также для получения выплаты должны быть завершены все остальные запланированные выплаты из средств материнского капитала, например, ежемесячная выплата на ребёнка до трех лет.

В настоящее время 1480 семей в Чувашии получили остаток средств материнского капитала.



Отделение СФР по Чувашии.