В рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» три года назад «академики долголетия» организовали занятия в клубе «Серебряные дельфины». Занятия по аквааэробике проводятся два раза в неделю в бассейне ФОК «Олимп».

Представители старшего поколения занимаются плаванием под ритмичную музыку. «Мы выполняем прыжки в воде, подтягивание коленей к груди, выпрыгивания, махи руками и ногами, разведение и сведение ног, полоскание рук в воде, бокс руками и ногами, бег. После тренировок все полны энергии и свежести. Мы очень рады, что благодаря Шумерлинскому комплексному центру для нас был открыт этот удивительный вид спорта», — рассказывают активные участники клуба.



ШКЦСОН.