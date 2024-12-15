Великой армии простой солдат

9 декабря в нашей стране отмечался День Героев Отечества. Накануне славного праздника в Юманаи прибыл в отпуск участник специальной военной операции Иван Тимофеев.

Боец рассказал нашей газете о себе и о буднях военной службы.

Родился и вырос Иван в с. Юманай в простой семье. Отец по специальности был строителем, мама работала почтальонкой. В школьные годы увлекался лыжами, неоднократно защищал честь школы на районных соревнованиях. После девятилетки поступил в чебоксарский лицей № 12, по окончании которого получил диплом мастера общестроительных работ. Срочную службу проходил в Подмосковье, во внутренних войсках. После армии Иван вернулся в Чебоксары, работал в одной

из компаний слаботочником — специалистом по установке пожарной сигнализации. В 2012 году встретил свою судьбу — уроженку Ибресинского района Александру. Молодые люди поженились, в скором времени родилась дочка Калерия, через два года – сын Тимофей. В 2015 году молодая семья переехала в Юманаи. Некоторое время Иван работал вахтовым методом на стройках Москвы, в 2018 году был принят кровельщиком в шумерлинскую строительную компанию ООО «Держава».

Решение добровольно отправиться в зону СВО Иван принял после гибели своего лучшего друга. Реакция жены и мамы была неоднозначной. «Так надо!» — сказал Иван родным людям. Решение его было окончательным и бесповоротным.



После двухмесячной учебки в Ульяновске в составе чувашского полка Тимофеев был определен на Запорожское направление. Как имеющий опыт работы в военном госпитале во время прохождения срочной службы наш земляк был назначен санитаром. Одна из основных задач рядового стрелка Ивана Тимофеева (позывной — Юман) – оказание первой медицинской помощи, эвакуация раненых.



Как только батальон дислоцируется на новое место, рассказывает Иван, бойцы сразу обустраивают блиндажи и окопы. Свое жилище воины стараются сделать максимально комфортным. Ведь там, под землей, они проводят немалую часть времени. В наличии самодельные кровати, столы, умывальники. Обогревается жилище автономной печкой через генератор. Обеспечены воины и еженедельной помывкой – как правило, в одном из блиндажей обустраивается баня.



Ни с провизией, ни с водой проблем нет, говорит Иван. В ежедневном рационе солдат — тушенка, овощи, макароны, чай, молоко. Если хочется чего-то вкусненького, выручают посылки из дома, чаще всего доставляемые другими отпускниками. Этих приветов из дома ребята очень ждут!

Иван выразил слова благодарности и женщинам-односельчанкам, передавшими в их роту изготовленные своими руками маскировочные сети. Кстати, в составе роты, где служит Иван, 9 человек шумерлинских. Ребята стараются держаться вместе, поддерживать друг друга. И это неудивительно: землячество, чувство локтя в любых обстоятельствах и во все времена играет большую роль.



Одним из запоминающихся событий прошедшей осени, рассказывает Иван, стал визит в зону СВО Главы Чувашии. Во время встречи с бойцами Олег Николаев вручил отличившимся военнослужащим из нашей республики часы и благодарственные письма, выразив благодарность за отвагу, героизм и доблесть. Среди отличившихся бойцов был и наш Юман.



Иван Тимофеев имеет статус ветерана боевых действий. За выполнение боевых задач, в частности, за своевременную эвакуацию и оказание медицинской помощи раненым, наш земляк награжден медалью Жукова.



«Участие в специальной военной операции закалило мой характер и изменило отношение к жизни», — констатирует наш герой после двухгодичной службы. К слову, в шумерлинской строительной компании ООО «Держава», где 33-летний Иван трудился до мобилизации, рабочее место за ним сохраняется на весь срок службы. Возвращения трудолюбивого и ответственного кровельщика ждут и бригада, и руководство компании.



Ждет с победой возвращения солдата и его семья: жена, двое детей, мама, младший брат. Как признался в завершении нашего общения Иван, с собой из отпуска он обязательно возьмет домашние пирожки, сало и теплые вещи. Чтобы запах родного дома хранил и оберегал его как можно дольше.

Ольга Дмитриева.