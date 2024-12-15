Бездомыши имеют право на жизнь!

Ввиду последних жарких дискуссий и обсуждения темы бездомных собак меня не покидает мысль, что мы живем в мире, где у некоторых людей отсутствует ген, отвечающий за гуманность, добродетель и человечность.

Мой младший брат Николай Акулин вернулся из зоны СВО физически не таким, как прежде, но он вернулся живым и, главное, остался таким же добрым, милосердным и отзывчивым человеком.

Любить животных — это у нас семейное, переданное нашими родителями генетически, чему мы безмерно рады.



Вернувшись с СВО, Николай поделился с нами фотографиями, где он запечатлен то с собакой, то с котенком, то с кошкой.

Приехав в отчий дом, я усаживаюсь поудобнее напротив братишки, в комнату тихонько заходит мама, ставит нам чай и оставляет пошептаться.

Говорю ему, чтобы представил, что я репортер и пришла брать у него интервью на тему бездомных животных. Дальше цитирую его фразы.



«Своим долгом всегда считал и считаю защищать не только свою Родину, но и наших четвероногих братьев. Ведь все бездомыши волею каких-то обстоятельств оказались на территориях, оккупированных ВСУ или уже освобождённых российскими бойцами. Кого-то просто оставили осознанно, предали, а у кого-то любимых хозяев не стало после обстрелов и бомбежек.

Это жестокая правда жизни. Совсем недавно у этих животных был дом и кров, но в один миг они превратились из домашних питомцев в несчастных бездомышей, не понимающих, за что с ними так распорядилась судьба.



В моем взводе появилась собака. Ее нам оставили разведчики с поручением беречь. Назвали мы ее Чучей. Каждый из нас, уходя на задания, не знал, вернется ли обратно. А по возвращении первой к нам бежала, виляя хвостом, Чуча.



Другая овчарка прибилась к нам на терриконе. Она даже залазила с нами туда, на высоту. Как мы поняли, пришла из соседней деревни… Сопровождала нас в дороге за провизией, оружием. По домам с нами ходила, всё осматривала, вынюхивала. Собака так привязалась к нам, а мы к ней. Умнейшая…



А пес Черныш прибился к нам в дождь — пришел весь продрогший от холода. Мы его укрыли, отогрели, накормили, он так и остался с нами…



Приютили мы и кошку. С ней – особая история. Она у нас окотилась, всех котят мы раздали по взводам, а саму кошку и одного котёнка оставили под свою опеку…

Знаю много историй от сослуживцев, как они также находили щенков и котят, разбирали их по своим взводам, не дав умереть голодной смертью.



Всех животных, уходя на позиции и задания, мы передавали друг другу. И ребята, которые принимали их, относились к ним бережно, как к детям. Понимали всю ответственность за их жизни.

Эти собаки, щенки, кошки, котята жили на позициях и были для нас не просто оберегами, но и помощниками. Кошки были лучшими помощниками в борьбе с полчищами мышей, а собаки незаменимы на позициях, ходили в разведку, за провизией…



Сейчас я в отпуске по ранению, но знаю, что там, на передовой, отношение к животным ничуть не изменилось. Находясь вдали от родного дома, все ценнее осознаешь, как дорога жизнь…

Махать флагом России и призывать при этом к убийству бездомных животных считаю кощунством! Пережив два года войны, встретившись лицом к лицу со смертью, в моей голове не укладывается, как можно убить живое беззащитное существо?



Да никто бы из моих боевых товарищей, как и я же, ни спать, ни есть не смог бы, зная, что они без нас умрут голодной мучительной смертью. Они бездомыши, но имеют право на жизнь!»

Я полностью разделяю позицию моего брата и призываю быть гуманными по отношению к братьям нашим меньшим. Мы несем полную ответственность за тех, кого приручили. А приручили мы животных миллионы лет назад, уже будучи «человеком разумным».



М. Акулина, сестра участника СВО.