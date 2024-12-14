С начала 2024 года единовременное пособие при рождении ребенка получили 4190 семей Чувашии. В этом году размер единовременного пособия в республике составляет 24604,30 руб.

Данная выплата положена всем семьям, проживающим в регионе, независимо от уровня дохода, и предоставляется на каждого появившегося в семье ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители. Если на дату рождения ребенка брак между родителями расторгнут, то пособие назначается и выплачивается родителю, с которым ребенок проживает. Обращаем внимание, что для получения выплаты родители должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.



Работающему родителю пособие назначается проактивно на основании сведений от органов ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашской Республике, в МФЦ или на портале госуслуг не позднее 6-ти месяцев с даты рождения ребёнка.

Отделение СФР по Чувашии.