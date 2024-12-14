Поддержка фонда «Защитники Отечества»: кто может воспользоваться?

- Ветераны боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.
- Лица, которые участвовали в боевых действиях с 11 мая 2014 года в составе Вооружённых сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, а также воинских формирований республик.
- Члены семей перечисленных выше граждан, погибших в ходе боевых действий или вследствие ранения, полученного на службе.
Офис филиала госфонда «Защитники Отечества» в Чувашской Республике находится по адресу: г. Чебоксары, Московский пр., д.3. Тел. 8(8352) 70-94-26.