Открытие Добро.Центра не за горами

Завершающим этапом работы централизованной системы библиотечного и архивного дела

Шумерлинского муниципального округа в 2024 году станет открытие Добро.Центра на базе

Шумерлинской сельской библиотеки. Добро.Центр — это эффективная система развития социальных

и гражданских инициатив, а также добровольчество среди молодежи по всей стране. Это площадка,

целью которой являются обучение и помощь в развитии навыков социального проектирования,

активной гражданской позиции и исследовательских инициатив.

С целью воплощения идеи в жизнь двое сотрудников централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского округа — директор Марина Ананьева и заведующая Шумерлинской библиотекой Людмила Кадеева — прошли обучение по курсу «Акселератор Добро.Центров 3.0». В течение десяти недель они знакомились с федеральной франшизой Добро.Центра, ее организационной моделью, возможностями и принципами работы, получили высокие баллы в ходе промежуточного и завершающего тестов. Успешная итоговая защита презентации будущего Добро.Центра стала основой для создания профильного центра «Волонтеры культуры» в Шумерлинской библиотеке.



Людмила Кадеева, удостоившаяся в этом году звания «Заслуженный работник культуры Чувашии», с воодушевлением ожидает новое направление деятельности. За более чем 27-летний стаж в библиотечной сфере она прикипела к работе всей душой и прошла через многое — восстановление библиотеки и ее фонда после пожара, произошедшего в 1999 году, открытие модельной библиотеки в 2006 году, переселение с первого этажа на второй… Среди крупных достижений библиотеки — победа в республиканском конкурсном отборе в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» в 2017 году.



Благодаря выигранному гранту главы администрации Шумерлинского района для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства по сохранению народной традиции в библиотеке стало возможным создание мини-музея «Крестьянская изба». В ней хранятся различная одежда и утварь, которые знакомят с укладом жизни чувашского народа, раскрывают его образ жизни и обычаи.



Сейчас при библиотеке действует еще один мини-музей — уголок памяти «Наш Сурский рубеж обороны», организованный совместно с администрацией Шумерлинского района. Эти два направления — краеведческое и патриотическое — призваны сохранить историю чувашского народа и воспитать в молодежи чувство любви к Родине.



С первых дней ноября в библиотеке ведется ремонт, связанный с открытием Добро.Центра. В ходе работ была заменена старая электрическая проводка, установлен потолок армстронг, предусмотрено новое современное оборудование. Помещения библиотеки становятся уютными и современными.



Ну, а пока ведется ремонт, заведующая библиотекой трепетно заботится об экспонатах. Некоторые элементы одежды и экспонаты пришлось забрать домой, чтобы они не запылились и не потеряли внешний вид, ведь на сбор вещей и их сохранение было потрачено немало усилий.



Вскоре у волонтеров и организаторов добровольческой, культурной и социальной деятельности деревни и округа появится новая площадка для общения, проведения встреч и мероприятий. Здесь и до этого проходило множество встреч. Женщины, к примеру, собирались в библиотеку на фольклорные посиделки, вязали носки для участников СВО. Пока идет ремонт, участницы любительского объедения «Клубок» под руководством Л. Кадеевой продолжают свое благородное дело дома, ну, а потом обязательно встретятся в обновленной библиотеке.

Татьяна Александрова.