В республике пройдет акция «Не губите ёлочку»

В период с 16 декабря по 8 января усиливается контроль за рубкой хвойных деревьев и увеличивается количество патрулирований на территории лесного фонда. Рейды будут проводиться совместно с правоохранительными органами и Лесной охраной в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев.

За нарушение лесного законодательства виновные будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа: на граждан – от 3 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб. с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. Более того, уже 2 незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

По информации Минприроды Чувашии.