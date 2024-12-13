Юные танцоры показали мастерство

Танцевальная студия «Птица Феникс» приняла участие во Всероссийском конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества по всем танцевальным направлениям «Наследие России».

Конкуренция была огромной — в конкурсе принимали участие как начинающие коллективы, так и профессионалы со всех уголков нашей страны.



Выступление шумерлинских танцоров было ярким и блистательным. Они стали лауреатами I и II степеней, показав большую танцевальную программу. А Михаил Зобков завоевал спецприз конкурса.



Т. Волкова, руководитель студии «Птица Феникс».