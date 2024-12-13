С 2025 года начнется реализация программы «Земский работник культуры»

Для реализации федеральной программы «Земский работник культуры» из федерального и республиканского бюджетов на 2025 год предусмотрено 8 млн рублей. Планируется выплачивать единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей работникам культуры, прибывшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек в Чувашии.

В настоящее время министерством разрабатываются нормативные документы и другие подготовительные мероприятия для успешной реализации программы. Начата работа по формированию перечня вакантных должностей в организациях культуры, подведомственных органам местного самоуправления. Важным аспектом в ходе реализации программы станет порядок проведения конкурсного отбора претендентов на получение компенсационных выплат. В сельские учреждения культуры требуются руководители хореографических и хоровых коллективов, аккомпаниаторы-баянисты, режиссеры массовых мероприятий, библиотекари.



Минкультуры Чувашии.