После месячного перерыва

Вертолет санавиации вновь начал совершать вылеты по республике

6 декабря авиамедицинская бригада совершила 70-й за этот год вылет. В Республиканскую клиническую больницу переведена из Шумерлинского медцентра пожилая женщина с инфарктом. Сердечная катастрофа — самая частая причина для вызова вертолета санавиации. Больше половины эвакуированных в региональные медцентры пациентов — с этим диагнозом.



Среди эвакуированных воздушным путем – пациенты от 34 до 89 лет. Все они своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь специалистов столичных лечебных учреждений.

Денег, выделенных на воздушную эвакуацию из федерального бюджета, хватит еще на 9 вылетов.

По информации Республиканского центра медицины катастроф.