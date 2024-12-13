О порядке перехода на патентную систему налогообложения

Индивидуальным предпринимателям для перехода на патентную систему налогообложения необходимо подать заявление о получении патента не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала применения данного режима. Для перехода на патент с 1 января 2025 года заявление на его получение нужно подать не позднее 17 декабря.

Сделать это можно лично, через представителя, по почте или по телекоммуникационным каналам связи. Если налогоплательщик направит заявление на получение патента через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» или по телекоммуникационным каналам связи, то получит его в электронном виде. При этом получать документ на бумаге в налоговом органе не требуется. Если же индивидуальный предприниматель обратится в налоговый орган для получения патента на бумаге, то ему его выдадут.



Патент выдается с любого числа месяца, указанного предпринимателем в заявлении, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.

На официальном сайте ФНС России реализована возможность расчета суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, с помощью интерактивного сервиса «Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента».



Дополнительно сообщаем, что на 2025 год установлен коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,144.

Управление ФНС России по Чувашии.