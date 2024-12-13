Нам нельзя привыкать к ужасу

К 30-летию начала первой чеченской войны (1994—1996)

Тема военных конфликтов, включая гражданские войны, часто рассматривается с точки зрения действий властей и реакции международного сообщества. Однако зачастую упускается из виду такой важный аспект, как жизнь людей, находящихся в эпицентре событий, на поле сражений. В последние годы историческое сообщество стало все больше обращать внимание на микроисторию – подход, который позволяет глубже понять человеческие судьбы и переживания на фоне больших исторических процессов.

Первая чеченская война, начавшаяся 11 декабря 1994 г. с введения российских войск в Грозный, является одним из наиболее ярких, но в то же время кровопролитных конфликтов постсоветской России. Хотя о ходе войны написано много, внимание к жизни тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, остается недостаточным. Особенно это касается судеб военнослужащих из регионов, в частности, истории солдат из Чувашии требуют более глубокого освещения, поскольку они иллюстрируют личные трагедии и героизм, часто остающиеся в тени более известных событий.

Одним из таких героев стал гвардии старший лейтенант Сергей Белебенцев, который был первым военнослужащим из Чувашии, погибшим в Чечне в ходе неудачной попытки штурма Грозного 26 ноября 1994 г., еще до начала основной кампании. Его брат, военный журналист Д.Н. Белебенцев так описывает последние минуты жизни Сергея: «… Его экипаж вел интенсивный пулеметный и орудийный огонь по противнику. Но затем машину нашего земляка, оставшуюся без прикрытия пехоты, тоже подожгли выстрелами из гранатометов. При этом офицера тяжело ранило, и он не мог покинуть объятую пламенем машину…»



В начале войны в войсковые части, расположенные вблизи Чеченской Республики, были отправлены более 100 солдат из Чувашии. В течение всего конфликта было призвано около 300 военнослужащих. Поскольку война носила характер «необъявленной», то информация о ней практически не доходила до граждан страны и родителей солдат. Письма, которые солдаты пытались отправить домой, часто уничтожались в войсковых частях, что усугубляло ситуацию. Тем не менее, некоторые сообщения всё же доходили до родных.



Из письма чувашского военнослужащего Игоря Комиссаркина семье от 17 декабря 1994 г.: «… БМП у меня надежная, участвовала в войне в Афганистане, механик-водитель ас, водит машину уже год, командир только молодой, ну ничего, натаскается. Получил сегодня автомат АКМ.



Так и не удалось съездить домой на Новый год, ну ничего, 1996-й, я надеюсь, буду встречать дома… Желаю всего самого наилучшего, и мирного вам Нового года! С любовью к вам, ваш сын и брат…»

Следующее письмо он написал, находясь ближе к зоне боевых действий: «Пишу я вам уже из Моздока, это Осетия, сегодня 25 декабря. Мама, у меня нет времени писать подробно обо всем, напишу лишь главное, что я жив-здоров, у меня все нормально… К Новому году должны отправить к кольцу Грозного, ну вы смотрели телевизор, должны быть в курсе…Если появится время, напишу все подробности, я вас всех люблю, крепко обнимаю, ваш сын и брат Игорь». Игорь погиб через неделю после отправки письма, в ночь с 31 декабря 1994 г. на 1 января 1995 г., как и многие другие военнослужащие при штурме Грозного.



В ту новогоднюю ночь российские войска понесли значительные потери от чеченских боевиков, оказавшись неготовыми к войне, что вызвало широкий резонанс в обществе. Многие матери даже не подозревали, что их сыновья находятся в самом центре событий чеченской войны. В условиях отсутствия информации о ходе событий на фронте по всей стране начали формироваться объединения родственников солдат.



20 января 1995 г. был создан Комитет солдатских матерей Чувашской Республики (КСМ ЧР), который стал важнейшей общественной организацией региона. Он, как и другие аналогичные организации страны, стремился донести до общества реальное положение дел, стоящее за сухой статистикой и официальными сводками, являясь значимым звеном в поддержке тех, кто оказался в сложной ситуации, – военнослужащих и их родителей. Активная деятельность комитета началась ближе к осени 1995 г., в связи с юридическим оформлением организации. Тогда же была предпринята первая гуманитарная поездка в 101-ю Грозненскую бригаду оперативного назначения войсковой части № 5594, дислоцировавшейся во Владикавказе, а также в несколько госпиталей.



На призыв о помощи в организации и сборе средств откликнулись около 45 предприятий и организаций, а также многие жители Чувашии. Всё, что было куплено и собрано, с трудом умещалось в двух КамАЗах и РАФике, которые прошли от Чебоксар до Грозного. Комитет доставил в войсковые части 14 тонн гуманитарного груза. Груз сопровождали представители Государственного Совета Чувашии, чтобы самостоятельно убедиться в реальном положении дел. В феврале-апреле 1996 г. была организована вторая поездка в Чечню. В этот раз гуманитарного груза было доставлено на 60 млн рублей, большую помощь, как и в первый раз, оказали строительные, кондитерские, текстильные предприятия и «Химпром».



В течение первой чеченской войны матери совершили три поездки с гуманитарными грузами в войсковые части, расположенные в городах Моздок, Ханкала, Грозный, а также в госпитали Владикавказа и Нальчика. Последняя поездка этого периода состоялась в ноябре 1996 г.



В докладе на семинаре «Развитие неправительственных правозащитных организаций в бывших национальных автономиях СССР» от 9 декабря 1997 г., по данным комитета на 1997 г. в период первой чеченской кампании погибли 52 человека, 180 – получили ранения, 21 – остался инвалидом, 12 – пропали без вести, в плену находился 1 человек. Многим участникам войны не было и 20 лет, большинство из них не успели завершить обучение в среднеспециальных или высших учебных заведениях.



31 августа 1996 г. первая чеченская война завершилась. Межвоенный период не оказался бескровным, в связи с этим 4 года до начала второй кампании комитет продолжал свою деятельность в полную силу.



Т. Савинова, вед. архивист отдела ГАСИ Чувашии.

Фото из фондов ГАСИ Чувашии.

На верхнем снимке: Военнослужащие 101-й Грозненской бригады оперативного назначения в/ч № 5594 внутренних войск МВД России в военном городке. Грозный, октябрь 1995 г.