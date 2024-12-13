Гранты вдохновляют на свершения

Школа № 1 стала победителем конкурсного отбора на присуждение ежегодных грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования. Полученные средства в размере 500 тыс. рублей планируется направить на реализацию проекта «Интерактивное пространство школьного музея «Времена и люди».

В преддверии 90-летнего юбилея школы новое оборудование очень необходимо для обновления пространства школьного музея. Интерактивное оборудование поможет наполнить традиционные формы работы школьного музея новым содержанием.



Недавно школа № 1 стала победителем Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ от общества «Знание» с проектом «Школьный инклюзивный медиацентр «Первый кадр». На грант в 1 миллион рублей предполагается создание школьного инклюзивного медиацентра для осуществления совместной деятельности родителей, обучающихся школы, детей с ОВЗ. Медиацентр станет современной площадкой для реализации творческого потенциала детей, увлеченных журналистикой.



Коллектив школы № 1 — многолетний победитель грантовых конкурсов. Ещё в 2007 году образовательное учреждение стало обладателем гранта в 1 миллион рублей по реализации образовательной деятельности и внедрению инновационных проектов в рамках нацпроекта «Образование». Полученные гранты — это заслуга всего коллектива школы и показатель высокого профессионализма педагогов, среди которых семь обладателей грантов различного уровня.



Школа № 1.