Больше молока, яиц и новых тракторов: ведомства Чувашии отчитались о результатах работы

Каждую минуту в Чувашии аграрии получают по 963 килограмма молока, 812 яиц и 211 килограммов мяса. Такие данные привели в госпаблике Минсельхоза Чувашии, подводя итоги работы отрасли животноводства за 10 месяцев 2024 года.

Всего же за три квартала в Чувашии произвели 423 тысячи тонн молока, что на 3,1% превышает цифры аналогичного периода 2023-го. Вырос и средний удой – до 6708 килограммов на голову (+8 %). На 18,5% увеличилось производство яиц в регионе и достигло показателя в 356,7 млн штук. Такой скачок в производстве яиц в профильном министерстве связали с расширением птицефабрики «Моргаушская» и модернизацией ППЗ «Канашский».

А вот производство мяса за 10 месяцев года в Чувашии сократилось на 3% и составило почти 93 тысячи тонн. В Минсельхозе Чувашии объяснили, с чем это связано. Во-первых, на показатель повлиял сдвиг графика забоя скота и птицы, во-вторых — снижение плотности посадки птицы в клетках в крупных хозяйствах.

Судя по данным Гостехнадзора Чувашии, в республике активно ставят на учет недавно приобретенные тракторы, комбайны и прицепы. За 10 месяцев 2024 года специалисты регионального ведомства зарегистрировали 802 единицы новой техники, среди которых 370 тракторов, 22 зерноуборочных и 10 кормоуборочных комбайнов. А всего в Гостехнадзоре Чувашии на учет поставлены 28 199 тракторов. Кроме этого, инспекторы надзорного ведомства тщательно следят за тем, кто сидит за рулем спецмашины или квадроцикла и есть ли у водителя удостоверение тракториста-машиниста. Как отмечают в госпаблике ведомства, сегодня такие документы на руках имеют почти 53,5 тысяч жителей, 3,5 тысячи из которых удостоверения получили в 2024 году.

В госпаблике Госветслужбы Чувашии тоже подвели предварительные итоги работы за три квартала 2024 года. Так, чтобы не допустить на территории региона рисков возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней, специалисты постоянно мониторят ситуацию. С начала года республиканская ветлаборатория провела 4 452 исследования. Пробы были взяты у домашних свиней, диких кабанов и мясной продукции. Все они показали отрицательный результат.

Также отрицательными оказались свыше 11 тысяч проб, исследованных на высокопатогенный грипп птиц.

В Госветслужбе Чувашии следят и за обстановкой по бешенству среди животных. Для того, чтобы она оставалась стабильной, с начала года ветеринары вакцинировали в регионе свыше 400 тысяч животных. По сообщению в госпаблике ведомства, прививку помимо крупного и мелкого рогатого скота сделали еще и лошадям, свиньям, собакам, кошкам, а также верблюдам и оленям. В дикой среде специалисты разложили 26 тысяч доз оральной вакцины.

cheb.mk.ru/economics