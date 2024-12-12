Указом Главы Чувашской Республики утверждены индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашии на 2025 год

Указом Главы Чувашской Республики на 2025 год утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципалитетах Чувашии. Эти показатели устанавливаются в соответствии с индексами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и возможными отклонениями от них.

Индексы изменения платы за коммунальные услуги:

— с 1 января 2025 года – 0%.

— с 1 июля 2025 года – 10,7%.

Допустимые отклонения от индексов:

— с 1 января 2025 года – 0%.

— с 1 июля 2025 года – 4,8%.

В соответствии с Указом предельные индексы по муниципалитетам установлены с 1 января 2025 года в размере 0%, с 1 июля - в диапазоне от 10,7% до 15,4%.

Важно отметить, что при расчёте индексов учитывается категория населения, которая может столкнуться с наибольшим ростом расходов относительно уровня декабря 2024 года. Тем не менее, расчеты производятся исходя из одинаковых условий потребления коммунальных услуг. Для тех, кто пользуется другим набором услуг, процент увеличения платы будет меньше.

Все меры социальной поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг сохраняются. Доступность тарифов остается одним из ключевых принципов тарифной политики региона, благодаря чему в Чувашской Республике действуют одни из самых низких тарифов среди регионов Приволжского округа.

Источник: tarif.cap.ru