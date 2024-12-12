Российские «Кулибины» получат финансирование на разработку оборонных систем

Средства на разработку оборонных систем сможет получить «Кулибин клуб» Народного фронта. Организация, созданная, чтобы объединить усилия талантливых разработчиков и малых конструкторских бюро, стала важной частью народного ВПК России. Клуб осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

– промышленных образцов БПЛА, средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

– новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

– новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

– образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

– новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

– аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Работа «Кулибин-клуба» Народного фронта поддерживается Министерством обороны, постоянно проводятся испытания на специальных полигонах. Финансированию в рамках программы подлежат разработки новых и изготовление опытных образцов. При этом юридические лица могут получить финансирование до 100 миллионов рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели – до 10 миллионов рублей.

Помощь нашим бойцам и жителям новых территорий активно оказывает и региональное отделение «Народного фронта» в Чувашии. Традицией уже стали отправки гуманитарного груза и подготовленных силами местных умельцев автомобилей. Под крылом реготделения – и и «Кулибины» республики, например, шестиклассник из Чувашии и его отец регулярно изготавливают на 3d-принтере детали для автоматов фронтовиков.

чувашинформ.рф