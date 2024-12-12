В Чувашии внесены изменения в правила назначения пенсий за выслугу лет

Как сообщает Правительство Чувашии, корректировки коснулись процесса назначения пенсий за выслугу лет для государственных гражданских служащих региона. Теперь для отказа в оформлении документов на такую пенсию кадровые службы государственных органов обязаны руководствоваться четко определенными основаниями.

Комиссия может принять решение об отказе в увеличении продолжительности стажа государственной гражданской службы, если представленные документы не подтверждают периода службы, а также установлен факт несоответствия периода службы лица, получавшего пенсию за выслугу лет, согласно перечню должностей.

Чувашинформ.рф