В регионах России повысят тарифы на оплату коммунальных услуг. Чувашия тоже не останется в стороне

Чувашия не станет исключением, и, исполняя распоряжение Правительства РФ от 15 ноября, также подготовила индексацию тарифов на 2025 год. Важно отметить, что согласно Указу Главы Чувашии Олега Николаева, плановое изменение тарифов произойдет с 1 июля, в январе 2025 года менять размер оплаты услуг по «коммуналке» не будут.

По 10 муниципалитетам республики изменение платы граждан не превысит показатель в 10,7%. В 11 муниципальных образованиях Чувашии изменение платежей будет варьироваться в коридоре от 10,8% до 15,4%.



Причин у очередного роста тарифов много. Это и увеличение ключевой ставки Центробанка и связанный с этим мультипликативный экономический эффект. Выросли и цены на топливо для выработки энергии. Именно рост стоимости энергоресурсов на федеральном уровне и называется основной причиной.

С 1 июля, например, по электроэнергии при ее потреблении до 3900 кВт/ч в месяц тарифы составят для горожан в домах не оборудованных электроплитами 4 рубля 96 копеек (+12,5%). При наличии электроплиты и для жителей сел тариф традиционно ниже – 3 рубля 47 копеек (+12,3%)

Называется и прогнозная цена на газ с 1 июля 2025 года – 8 рублей 16 копеек (увеличение на 10%). Плата за обращение с отходами вырастет на 5%, подсчитать итоговую сумму жители смогут сами. Жители многоквартирных домов будут платить 62 рубля 73 копейки. Платеж с учетом льготного тарифа для жителей частных домов в деревнях составит 60 рублей 9 копеек.

Отдельно отмечается, что все меры социальной господдержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для всех льготных групп населения сохраняются в Чувашии и следующем году.

Источник: cheb.mk.ru