АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране

Более 200 сценариев и идей поездок по стране в зимний сезон собрано на портале Путешествуем.рф нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф: https://xn--b1afab9anqfdfg9c.xn--p1ai/parent-articles/zima

В подборке представлены самые разные варианты для семейного, познавательного, спортивного туризма и спокойного отдыха: горнолыжные курорты и трассы, марафоны на льду, гонки на собачьих упряжках, путешествия в зимнюю сказку, лучшие спа-отели и санатории для оздоровления и перезагрузки, а также популярные локации и места, чтобы увидеть северное сияние.

Кампания в поддержку путешествий в зимнее время года демонстрирует разнообразие форматов и возможностей для семейного отдыха и совместных впечатлений в разных регионах России, а также создает предновогоднюю атмосферу. Волшебство заснеженных городов, маршруты для активных путешествий и места, от которых захватывает дух, можно встретить на макетах и в видеоролике «Сколько зим, сколько зим!». Идея кампании заключается в том, что у нашей страны большая территория, и зима здесь бывает очень разная: снежная и согревающая, сияющая и полная звезд, ленивая и активная, морозная, но способная растопить любое сердце.

Одна из задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – сделать путешествия по стране интереснее, доступнее и комфортнее. Узнать о популярных местах и форматах отдыха в России туристам помогает национальный туристический портал Путешествуем.рф, который развивается в рамках нацпроекта. На портале можно выбрать готовые идеи поездок на новогодние праздники, в выходные, маршруты для автопутешествий или варианты национальных туристических маршрутов.

Направления и форматы для зимних путешествий на Путешествуем.рф