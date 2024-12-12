АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития России запустили коммуникационную кампанию в поддержку зимних путешествий по стране

Более 200 сценариев и идей поездок по стране в зимний сезон собрано на портале Путешествуем.рф нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Изучить всю коллекцию российских зим и выбрать свою можно на национальном туристическом портале Путешествуем.рф: https://xn--b1afab9anqfdfg9c.xn--p1ai/parent-articles/zima
В подборке представлены самые разные варианты для семейного, познавательного, спортивного туризма и спокойного отдыха: горнолыжные курорты и трассы, марафоны на льду, гонки на собачьих упряжках, путешествия в зимнюю сказку, лучшие спа-отели и санатории для оздоровления и перезагрузки, а также популярные локации и места, чтобы увидеть северное сияние.
Кампания в поддержку путешествий в зимнее время года демонстрирует разнообразие форматов и возможностей для семейного отдыха и совместных впечатлений в разных регионах России, а также создает предновогоднюю атмосферу. Волшебство заснеженных городов, маршруты для активных путешествий и места, от которых захватывает дух, можно встретить на макетах и в видеоролике «Сколько зим, сколько зим!». Идея кампании заключается в том, что у нашей страны большая территория, и зима здесь бывает очень разная: снежная и согревающая, сияющая и полная звезд, ленивая и активная, морозная, но способная растопить любое сердце.
Одна из задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – сделать путешествия по стране интереснее, доступнее и комфортнее. Узнать о популярных местах и форматах отдыха в России туристам помогает национальный туристический портал Путешествуем.рф, который развивается в рамках нацпроекта. На портале можно выбрать готовые идеи поездок на новогодние праздники, в выходные, маршруты для автопутешествий или варианты национальных туристических маршрутов.
Направления и форматы для зимних путешествий на Путешествуем.рф
- Уникальные природные места и явления в России
Для тех, кто хочет поймать северное сияние, команда портала Путешествуем.рф подготовила специальный путеводитель, а также инструкцию и полезные советы, как не пропустить захватывающее природное явление. В России увидеть северное сияние можно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Якутии, в Красноярском крае, на Чукотке. При этом отдых можно совместить с экскурсионным туром, узнавая культуру и особенности регионов. Рекомендации и направления, где и как увидеть северное сияние доступны на Путешествуем.рф.
- Горнолыжные курорты и активный отдых
На портале Путешествуем.рф подготовлен подробный гид с информацией о горнолыжных курортах и комплексах в России. Среди них – горнолыжные трассы в Мурманске (Хибины), Северном Кавказе (Архыз, Домбай, Эльбрус), Сибири (Шерегеш в Кузбассе, Манжерок на Алтае), а также комплексы на Дальнем Востоке – «Горный воздух» на Сахалине или горнолыжные склоны на Камчатке – Гора Морозная или база «Эдельвейс».
- Места для отдыха и перезагрузки
Если вы устали, хотите расслабиться и ни о чем не думать хотя бы несколько дней, вам точно понравится спа-тур. В подборках на Путешествуем.рф – загородные отели и санатории, где есть все, что нужно для идеального отдыха. Вас ждут термальные источники, бассейны, аромаванны, банные ритуалы и флоатинг – лучшие локации для зимнего спа-тура в разных регионах России.