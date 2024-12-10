Росреестр Чувашии уведомит об изменениях с недвижимостью

В Управление Росреестра по Чувашии поступило обращение от мужчины, который получил на Госуслугах уведомление о регистрации изменений в отношении его дома. Такое сообщение его напугало, так как он утверждал, что никаких сделок не совершал, не обращался в МФЦ и не подавал никаких заявлений.

При рассмотрении обращения выяснилось, что его дом является объектом культурного наследия и Министерство культуры Чувашии установило охранные обязательства, которые вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Именно от ведомства поступило заявление в Росреестр о наложении ограничения.

С начала этого года от Минкультуры Чувашии подано в Росреестр 156 заявлений об установлении охранных обязательств в отношении объектов капитального строительства.

Для того чтобы оперативно получать информацию обо всех изменениях с вашим объектом недвижимости, нужно предоставить Росреестру свой адрес электронной почты. Это можно сделать на Госуслугах, в МФЦ или через Личный кабинет на сайте Росреестра.

Своевременное информирование, например, об установлении охранных обязательств позволит не совершить ошибок при ремонтных работах, ведь к объектам культурного наследия предъявляются особые требования, которые нужно соблюдать.

О чем Росреестр может уведомить собственника:

о поступлении пакета документов для регистрации прав на принадлежащий ему объект недвижимости;

о возврате документов, представленных в электронном виде, в отношении его имущества (при отсутствии в ЕГРН записи о возможности проведения электронной регистрации прав);

об исправлении в ЕГРН технических или реестровых ошибок;

об изменении данных правообладателя, характеристик его объектов недвижимости (к примеру, площади, адреса, кадастровой стоимости и т.д. ), если сведения о таких изменениях поступили в Росреестр из органов государственной власти, органов местного самоуправления;

об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью;

о включении земельного участка в границы зоны с особыми условиями использования территории;

о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте, установленном в отношении земельного участка;

иные изменения.

чувашинформ.рф