О бездомных собаках и кошках Чувашии поговорили в прямом эфире

Новый республиканский закон об обращении с животными без владельцев вступит в силу уже после нового года, 1 марта, а пока в студии ЦУР Чувашии осветили основные его моменты.

Как рассказал замруководителя Госветслужбы Чувашии Евгений Корнилов, закон будет распространяется на всех животных без владельцев – будь то кошки или собаки. Согласно документу, при экстраординарной ситуации безнадзорные четырехлапые должны подлежат отлову, когда проявляют немотивированную агрессивность. Экстраординарной же обстановка считается, если животные нанесли тяжкий вред здоровью человека или количество их нападений в муниципалитете резко выросло.

Когда безнадзорные хвостатые считаются агрессивными? Как прозвучало во время трансляции, это собаки без хозяина, находящиеся в стае, потенциально опасные животные, гуляющие в местах, на которые запрещается возвращать животных без владельцев (например, детские и спортивные площадки). Определять такую агрессивность будет комиссия, в которую в обязательном порядке войдут представитель пункта временного содержания, специалист госучреждения ветеринарии, а также по согласованию – кинолог и представитель зоозащитной организации.

В эфире затронули и тему потерявшихся животных: спикер подчеркнул, что по данным на чипах или ошейниках сотрудники пунктов временного содержания будут информировать владельцев о «потеряшках», а также размещать сведения на своих сайтах.

«Я всех призываю к ответственному обращению с животными, животные – это не игрушка. Завели, поиграли и выбросили – такого быть не должно, это ежедневная ответственность», – подчеркнул в завершение разговора Евгений Корнилов.

Больше подробностей о новом законе и особенностях обращения с бездомными животными можно узнать из записи трансляции clck.ru/3F8FQE.

чувашинформ.рф