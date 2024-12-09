Центр «Работа России» в Канаше оказал поддержку молодому специалисту в повышении квалификации в рамках нацпроекта «Демография»

Виктория Афанасьева трудилась терапевтом в Канашской районной больнице. В свой декретный отпуск она решила углубить профессиональные навыки. Национальный проект «Демография» позволил ей пройти курсы переподготовки «Паллиативная медицинская помощь» в ЧГУ имени И. Н. Ульянова.

Коллеги познакомили Викторию с федеральной программой «Содействие занятости», после чего она оперативно приняла решение воспользоваться предоставленным шансом. Пройдя профориентационное тестирование в кадровом центре и выбрав направление переквалификации, Виктория заключила трёхстороннее соглашение и завершила обучение 30 ноября.

«Удалённый формат занятий позволил мне совмещать учёбу и уход за ребёнком. Я имела доступ к конспектам, ссылкам на полезные площадки и видеоурокам. В Новом году намереваюсь вернуться к профессиональной деятельности, с чётким пониманием применения новых знаний на практике. Улучшение жизни пациентов и их семей, особенно страдающих серьёзными заболеваниями, – это главная задача врача», – поделилась Виктория.

С начала года благодаря нацпроекту «Демография» и поддержке Канашского центра «Работа России» 64 человека воспользовались возможностью бесплатного обучения. В их числе: 11 женщин в декретном отпуске, девять безработных, 19 граждан старше 50 лет и 25 ищущих работу.

Источник: КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии