Равнение на героев

В историко-краеведческом музее г. Шумерли прошла декада героев. Проведенные Уроки мужества и классные часы с юнармейцами и учащимися городских школ были посвящены памятным датам: Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню начала контрнаступления советских войск под Москвой (5 декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря).



Героические события Великой Отечественной войны переплелись с нашими днями – вспоминали о подвигах дедов и прадедов и говорили о героях нашего времени. На один из Уроков мужества был приглашен Федор Евдокимов, брат погибшего в зоне СВО Павла Евдокимова.

А у девятиклассников третьей школы была уникальная возможность пообщаться с настоящим героем – участником СВО гвардии подполковником Денисом Витальевичем Андреевым. Среди наград героя – орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени», медаль Суворова.



Из открытых источников известно, что Денис Андреев родился и вырос в Новочебоксарске. Он принимал участие в специальной военной операции, получил тяжелое ранение. После выхода из глубокой комы, в которой был месяц, ему пришлось заново учиться сначала ходить, а затем, спустя 26 лет (!) военной службы, — учиться жить на «гражданке». Денис Витальевич с семьей вернулся в родную Чувашию. В настоящее время работает директором шумерлинского центра диспетчерской связи и оказания услуг.



Информация скупая. Конечно же, ребятам хотелось знать о герое больше! К примеру, где он служил, какие черты характера важны для защитника Отечества, и какой смысл Денис Витальевич вкладывает в понятие «настоящий друг»? Ребячьи вопросы сыпались, как из рога изобилия. Ответы на них звучали откровенные, без каких-либо прикрас.



Кадровый офицер оказался великолепным рассказчиком, обладающим колоссальными знаниями истории и умеющим заинтересовать довольно-таки требовательную детскую аудиторию. Как такое возможно? Все встало на свои места, когда Денис Витальевич признался, что в школьные годы он видел себя историком, но в последний момент принял решение стать военным. Закончил Казанское высшее артиллерийское командное училище. Служил в Забайкалье, затем — в Сирии, в Африке, в Монголии, в зоне СВО на Украине…



«А какой был у вас позывной», — звучал очередной детский вопрос, а следом ответ: «В Сирии – «Туман». Рассказывая о службе в Сирии, Денис Андреев с теплотой вспомнил учителей новочебоксарской школы, которую он закончил. В частности, учителя английского языка — базовых знаний оказалось достаточно, чтобы свободно общаться с местным населением. В дальнейшем офицер постиг разговорную арабскую речь.



То, что кадровый офицер не привык кривить душой, было очевидно без лишних слов. Его искренность, без какого-либо налета фальши ребята, конечно же, почувствовали и оценили. «Спасибо за такую встречу! Было очень интересно», — слова девятиклассника, сказанные на прощание у дверей – лучшее тому подтверждение.



М. Порфирьева, педагог-организатор ДДМТ.