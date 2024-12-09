День Героев Отечества: история и традиции праздника

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Впервые в Российской Федерации День Героев Отечества отмечался 9 декабря 2007 года, однако этот праздник имеет вековые традиции и глубокие исторические корни. Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца. 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую воинскую награду — орден Святого Георгия. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях, награда имела 4 степени отличия, первая из которых считалась наивысшей. Первым орденоносцем стала сама Екатерина II. Кавалерами ордена Святого Георгия стали более 10 тыс. человек, 25 человек получили высшую степень ордена, четверо из них были награждены всеми четырьмя степенями ордена. Полными кавалерами ордена Святого Георгия стали М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич-Эриванский и И.И. Дибич-Забалканский.



В 1807 году по образцу этой награды был учреждён знак отличия для нижних чинов — Георгиевский крест, ставший одной из самых почитаемых боевых наград. В 1849 году один из залов Большого Кремлёвского дворца получил название по ордену Святого Георгия Победоносца, а на стенах этого зала, на мраморных досках, были увековечены имена кавалеров данного ордена.



До революции 1917 года ежегодно 9 декабря чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий: от таких великих полководцев, как А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, до простых солдат, матросов и казаков. Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.



После Октябрьской революции праздник был отменён, а орден заменили новыми наградами. 16 апреля 1934 года Центральный исполнительный комитет СССР учредил звание Героя Советского Союза за коллективные и личные достижения перед государством. Первыми Героями Советского Союза стали семеро полярных лётчиков, работавших на мысе Челюскин: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнёв и Иван Доронин. Наибольшее количество наград было вручено во время Великой Отечественной войны: за подвиги на фронтах войны свыше 11 тыс. человек были удостоены звания Героя Советского Союза, из них трое — трижды (лётчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, маршал Георгий Жуков). В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР учредил орден Славы, статус которого был близок к царским Георгиевским наградам, даже внешне орден Славы напоминал Георгиевский крест.



В 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен Указом Президента Российской Федерации в качестве высшей военной награды. Восстановленный орден Святого Георгия выглядит так же, как он выглядел при Екатерине II. По указу Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года был утверждён новый статус этого ордена.



Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный приём, на который приглашаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, члены Правительства РФ, члены Совета Федерации и Государственной Думы, а также представители общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. Праздник проводится при активном содействии различных общественных организаций и учреждений культуры.



Источник: historyrussia.org.

Уроженец с. Большие Алгаши Федор Петрович Тихонов был награжден Георгиевским крестом четырех степеней.

Что мы знаем о Первой мировой? Почти ничего. Между тем длилась она столько же, сколько и Великая Отечественная, — 4 года. Так же выживали после ранений или погибали и так же приходили страшные повестки в мирные семьи, из которых всеобщая мобилизация выудила солдат больше, чем из немецких семей. И на той войне солдаты и офицеры совершали подвиги и получали за это награды.



Полный кавалер Георгиевского креста Ф.П. Тихонов родился в 1878 году в селе Большие Алгаши. В первые дни войны был мобилизован на фронт, служил в артиллерийских батареях, был огневым командиром. Его воспоминания записал член Союза журналистов СССР И. М. Михайлов: «Много, много раз приходилось нам отбивать атаки остервенелых немецких войск. Было немало трудностей. Не хватало боеприпасов и продовольствия, пушки таскали на себе. Но мы, русские, стойко защищали свое Отечество».



Особенно вспоминал Федор Петрович бои под Краковым: «Германцы, засевшие в краковской крепости, вели ожесточенную стрельбу, под прикрытием которой немецкие полки один за другим бросались в атаку. Когда на передовой линии заметно редели, нас, находившихся в то время чуть позади, выстроили и спросили: