В Чувашии чествовали лучших администраторов госпабликов

В Чувашии наградили лучших администраторов госпабликов региона Администраторов госпабликов Чувашии отметили наградами

Работу лучших администраторов госпабликов региона отметили наградами. При поддержке Администрации Главы Чувашии, ЦУР Чувашии и АНО «Медиацентр Чувашской Республики» сделали это весьма оригинальным способом. Сначала те, кто ведет официальные страницы сообществ региональных и муниципальных органов власти Чувашии, а также подведомственных им учреждений в соцсетях, посетили образовательный семинар, а затем их пригласили на торжественную церемонию награждения.

Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов отметил: «За два года работы госпаблики доказали свою эффективность и сегодня являются «голосом» региона в цифровом пространстве. Эти универсальные площадки делятся с жителями важной и, главное, достоверной информацией». Кроме того, благодаря госпабликам жители знают, что власть их «слышит»: каждая страница способствует прямому диалогу с населением, ни один запрос, оставленный под постами, не остается без внимания курирующих ту или иную проблему ведомств. Такая открытость играет ключевую роль в современном обществе.

О том, что госпабликам страны стали больше доверять, говорят и социологи. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что за последнюю неделю-две официальные сообщества госорганизаций в соцсетях читали треть россиян, а 10% жителей страны вообще считают их главным источником местных новостей. «В Чувашской Республике функционирует развитая система госпабликов в социальной сети «ВКонтакте». На текущий момент количество официальных страниц госорганизаций превышает 1300 единиц, а совокупная аудитория составляет более 1,5 миллиона пользователей. За год прирост аудитории составил 25%. Эти показатели являются результатом эффективной деятельности администраторов госпабликов, обеспечивающих оперативное обновление контента, взаимодействие с пользователями и продвижение значимых инициатив», — отметила в своем выступлении руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева. Добавим также, что еженедельно в госпабликах Чувашии публикуются 19 тысяч постов по самым различным информационным поводам. Годом ранее эта цифра была ниже почти на четверть. В 2024 году возросло и количество реакций на посты — на 700 тысяч.

Чтобы госпаблики региона оставались максимально эффективными, администраторы постоянно прокачивают скилы. В этот раз мастер-классы для них провели эксперты АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Самых активных администраторов учили грамотно упаковывать смыслы в публикациях, выстраивать антикризисные коммуникации, выявлять фейки в сети и на продвинутом уровне работать с нейросетями.

Один из спикеров, специалист по информационной работе ПФО АНО «Диалог Регионы», Александр Клименко в Чувашии уже в четвертый раз. Он отметил: «У республики свой культурный код и национальная идентификация, и вот эту свою особенность администраторы умело транслируют в госпабликах региона. Безусловно, есть еще зоны роста и тренды новых медиа, которые можно и нужно перенимать. Но то, что у администраторов есть большое желание создавать качественный материал, это прям чувствуется. Он связан, в первую очередь, с полной интеграцией формата вовлекающего контента. То есть госпаблики Чувашии – это не про протокольные посты и релизы, это про доверие между органами власти и жителями за счет выстроенного диалога». Еще один эксперт, заместитель начальника отдела антикризисных коммуникаций АНО «Диалог», Дарья Москова подметила: «Администраторы госпабликов Чувашии умеют предугадывать информационные риски и быстро и содержательно их отрабатывать. Это все благодаря тому, что они всегда в эпицентре информповестки, а также хорошо понимают запросы жителей и не боятся с ними общаться посредством соцсетей».

Одним из ключевых моментов встречи стало награждение лучших администраторов госпабликов. В ходе церемонии были отмечены те, кто добился значительных успехов в управлении официальными страницами, обеспечении оперативного и качественного контента, а также создании позитивного имиджа госорганизаций в интернете. Так, к примеру, госпаблик МБОУ «СОШ №9» города Новочебоксарска был признан «Лучшим госпабликом сферы образованияв ПФО», номинацию «Лучший госпаблик среди детских садов Чувашии-2024» получило сообщество МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» города Цивильска, лучшим госпабликом допобразования в Чувашии признано сообщество центра «Эткер», а официальная страница во ВКонтакте регионального министерства природных ресурсов и экологии — «Лучшим госпабликом среди органов исполнительной власти Чувашской Республики – 2024». Пресс-секретарь профильного министра, который ведет официальное сообщество, Ольга Иванова призналась: «Придя два года назад в министерство, я по-новому открыла для себя соцсети. За этот промежуток времени мне удалось вдвое нарастить число подписчиков в сообществе. И, что самое главное, появилась реакция аудитории на контент и живая обратная связь. Вот этот коннект с людьми, доверительные диалог для меня важны. Радует, что мою работу оценили столь высоко. И теперь планку снижать нельзя ни в коем случае». Отметим, что всего в этот день награды получили порядка 40 администраторов госпабликов Чувашии.