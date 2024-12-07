Для содействия в решении важных вопросов

В филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Чувашской Республике работает представительство Военно-социального центра Минобороны России (ВСЦ). Приоритетами в деятельности является оказания содействия в решении социальных вопросов действующих бойцов, членов их семей, в поиске родственников, не выходящих длительное время на связь, и взаимодействие с военными госпиталями.

Прием граждан и военнослужащих в представительстве будет вести социальный координатор, совмещающий должность сотрудника ВСЦ. К его работе также будут привлечены 2 сотрудника, работающие социальными координаторами.



Напомним, что в целях адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, оперативного решения вопросов по социальной помощи по принципу «одного окна» при центрах социального обслуживания муниципалитетов действуют координационные центры под руководством глав администраций муниципальных образований. На каждую семью составляются социальные паспорта в электронном виде. С ними держат постоянный контакт, изучаются жизненные ситуации, принимаются меры по решению проблем, в том числе с привлечением добровольцев. Серебряными волонтерами Чувашии связано более 3,4 тыс. маскировочных сетей, 720 маскировочных нашлемников, изготовлено 8,6 тыс. окопных свечей, 5 тыс. окопных спичек, связано более 7 тыс. пар носков и варежек, сшито более 700 двухслойных рукавиц, более 3 тыс. постельных комплектов и белья, 54 шарфа, заготовлено 3 тыс. упаковок сухого душа, более 1 тыс. сухих супов для бойцов, сплетено порядка 1 тыс. браслетов для выживания и др. В зону СВО также переданы ГСМ, шуруповерты, печки, тушенка, овощи, шампуни, мочалки, зубные пасты, конфеты, влажные салфетки.

Цифры

За 18 месяцев работы сотрудниками филиала фонда рассмотрено 21 тыс. обращений 5,4 тыс. человек. По 87 % из них решение найдено, остальные находятся в работе.



Наиболее часто задаваемые вопросы – назначение мер соцподдержки (20 %), денежные выплаты, связанные с участием в СВО (13 %), юридическая помощь (11,2 %), психологическая помощь (6,4 %), оформление статуса ветерана боевых действий (6,3 %), получение льгот по коммунальным платежам (5,3 %), решение бытовых вопросов членов семей участников СВО (2,3 %).



Организовано участие более 300 ветеранов и членов их семей в 14 всероссийских и межрегиональных форумах, фестивалях, конкурсах, 2,5 тыс. посещений мероприятий в рамках социального проекта филиала «СВОя перезагрузка», 156 – клуба «СВОя история».



По информации cap.ru.