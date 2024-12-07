В сельскую библиотеку на экскурсию

Обучающиеся Шумерлинской школы-интерната — частые гости городских библиотек, где проводятся различные мероприятия. А в канун Международного дня инвалидов дети со своими педагогами впервые побывали в Егоркинской сельской библиотеке. Экскурсию провела библиотекарь И.Н. Зологина.

Всех приятно удивили богатство, уют сельской библиотеки. Очень понравился малышам театральный уголок с куклами бибабо. Под руководством библиотекаря дети разыграли небольшие сценки, с интересом рассматривали иллюстрированные книги, погружаясь в красочные истории и волшебные приключения. Ирина Николаевна подготовила презентацию и с любовью рассказала о родном крае — Егоркинском поселении, его людях, об участниках СВО.



Совместное мероприятие педагогов школы-интерната и библиотекаря «Мы разные, но мы вместе" прошло интересно. В конце встречи детям раздали буклеты «В душе сохраняется свет».

Огромное спасибо библиотекарю Егоркинской сельской библиотеки И.Н. Зологиной за полезную экскурсию, мероприятие и за доброжелательное отношение! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!



Л. Арсентьева, О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.