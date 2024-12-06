Активный член «Движения первых», ученица гимназии № 8, спортсменка Анастасия Ушкова провела 3 насыщенных дня на Южном Урале. Там, в Челябинске, 1-3 декабря проходил финал IV Всероссийского конкурса «Ученик года». Многим участникам пришлось преодолеть тысячи километров, но оно того стоило!

Настя в составе делегации от Чувашии достойно прошла все испытания и получила диплом финалиста в номинации «Спортсмен года». В качестве приза финалистка удостоилась путешествия по России в наступающем 2025 году.



«Я впервые принимаю участие в таком конкурсе. Благодаря такому масштабу я получила возможность поделиться своей спортивной историей с талантливыми людьми, а также познакомиться со спортивными экспертами и лучшими в своих направлениях. Спасибо организаторам за эти 3 чудесных, интенсивных дня!» — поделилась девушка.



Л. Кучаева.