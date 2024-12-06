У добрых дел выходных не бывает

5 декабря в нашей стране отмечался День добровольца (волонтёра). История праздника уходит в 1985 год, когда Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего мира праздника. Россия присоединилась к празднованию Дня добровольца Указом Президента в 2017 году.

В нашей стране волонтеры реализуют себя в самых разных сферах. Сегодня, в период проведения специальной военной операции, важность волонтерского движения сложно переоценить. Каждый помогает фронту как может – кто-то переводит деньги на закупки дронов и другой техники, кто-то делает окопные свечи, плетет маскировочные сети, шьет одежду. И желающих помочь фронту становится всё больше. Эксперты говорят, что добровольцы не просто оказывают помощь нашим военным, но и своим участием активно приближают победу.



В ряды волонтеров Елизавета Калачева вступила осенью 2022 года. С первых дней мобилизации вместе с такими же единомышленниками она собирала и отправляла нашим бойцам в зону СВО вещи первой необходимости, медикаменты, белье, сладости.



Как рассказала нашей газете Елизавета, их «швейная история» началась с ее знакомства с Ольгой, жительницей Горловки. Женщины вместе лежали с детьми в республиканской больнице и подружились. Новая знакомая и рассказала нашей собеседнице о горловском госпитале и его нуждах. Елизавета узнала, что нашим бойцам в первую очередь не хватает нательного белья и постельных принадлежностей. «У меня хранятся залежи ситца, я нашью ребятам трусы», — решила Елизавета. Нашла в интернете удачную выкройку и принялась за дело. «Те первые нашитые 17 трусов я помню как сегодня», — улыбаясь, рассказывает она. К ее инициативе присоединились и другие женщины-волонтеры. В социальных сетях был брошен клич о сборе тканей. «Горожане сразу откликнулись и приносили нам рулоны и отрезы всевозможных материалов. Мы брали всё, — вспоминает Елизавета. — Одна женщина отдала даже свой оверлок, который стоял у нее без дела. Мы благодарны за любую помощь!» Поначалу для сбора помощи была оборудована принадлежавшая одной из женщин пустующая квартира. Позднее администрация города выделила волонтерской группе «Шумерля. Помощь СВОиМ» помещение в отделе социальной защиты населения. И дело пошло. Один из предпринимателей дал швейную машинку и оверлок, а также материал, нитки и фурнитуру. Появилась возможность шить тем, у кого дома нет машинки.



Изучив потребности наших бойцов, женщины начали шить постельное белье, госпитальные штаны и шорты, бандажи. Потом перешли на пижамы, рукавицы, шапки, рюкзаки, балаклавы, набитые синтепоном валики – в зависимости от того, какой материал на данный момент есть в наличии.

Прежде чем приступить к пошиву новых изделий, рассказывает Елизавета, пробные экземпляры отправляются в госпиталь или непосредственно бойцам на тестирование. Затем в процесс изготовления, если необходимо, вносятся коррективы, происходит работа над ошибками.



За два года волонтеры обросли связями. Если в первое время шумерлинские изделия отправлялись только в горловский госпиталь, то позднее география поставок значительно расширилась: пошитые руками шумерлинских волонтеров необходимые бойцам изделия и другая гуманитарная помощь доставлена в госпитали Харцызска и Ясиноватой (Донецкая Народная Республика), в Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Белгородскую и Курскую области. Коробки с изготовленными изделиями и другой гуманитарной помощью отправляются в госпитали и на передовую как автомобильным транспортом, так и почтовыми пересылками, передаются с участниками СВО, приезжающими в отпуск. Всё обязательно доходит до адресатов.



Волонтеры постоянно расширяют перечень выпускаемой продукции. Чтобы запустить очередное швейное изделие в производство, женщины изучают спрос, мониторят, сравнивают, выверяют, подгоняют, словом, к процессу подходят творчески. Волонтеры регулярно собираются все вместе, разбирают технологию изготовления тех или иных изделий, обсуждают концепцию.



При общении с медицинским персоналом и самими участниками СВО волонтеры уточняют потребности и нужды. Например, выяснилось, что раненые бойцы остро нуждаются в трусах на липучках или на завязках. Такого рода нательного белья в магазинах не найдешь. Швеи быстро освоили технологию изготовления и стали регулярно поставлять дефицитное изделие раненым бойцам.



Поначалу, в первые три-четыре месяца, Елизавета, было, подсчитывала количество пошитых вещей. После полутора тысяч отправленных в госпитали трусов, признается, считать перестала. В этом смысла нет, уверилась она.



«Некоторые руководители производств охотно откликаются на наши просьбы, — говорит Елизавета. — Большое спасибо за понимание и поддержку предпринимателям Шумерли, Чебоксар, Новочебоксарска, безвозмездно поставляющих рулоны и остатки тканей. У нас всё идет в дело». Совсем недавно, например, с одного из чебоксарских производств привезли остатки войлочного материла. Было решено пустить его на теплые стельки. Или другая история: подаренные пять рулонов ярко-желтой и оранжевой ткани волонтеры долго не могли придумать, куда использовать, но в итоге направили на пошив вещмешков (рюкзачков), выдаваемых бойцам при выписке из госпиталя. «Более того, — поясняет наша собеседница, — прежде чем вещмешки едут в госпитали, они отправляются в Ядрин – там местные волонтеры кладут в них зубную пасту, зубную щетку, мыло, салфетки и другие важные вещи первой необходимости». Вот такое тесное взаимодействие чувашских волонтеров!



Впечатляет и взаимодействие волонтеров разных регионов друг с другом. Так, по просьбе петербургских волонтеров, рассказывает Елизавета, были пошиты несколько сотен госпитальных пижам. Совсем незнакомые ребята, прослышав о шумерлинских швеях-волонтерах, созвонились, договорились, оплатили ткань. В итоге после пошива несколько сотен пижамных костюмов отправились по назначению в белгородский госпиталь.



Некоторое время назад было принято решение об изготовлении необходимых раненым бойцам чехлов на аппараты Илизарова. Таких чехлов, объясняет Елизавета, в промышленности изготавливается недостаточно, да и цена у них кусается. Волонтер самостоятельно разработала конструкции и летнего, и зимнего вариантов максимально удобных в использовании чехлов — регулируемых, на веревочках или на липучках.



Благодаря сарафанному радио к шумерлинским волонтерам регулярно обращаются за помощью и с передовой. Например, одна из последних просьб наших воинов – изготовление балаклав. И два рулона поставленной с одного из производств ткани, рассказывает Елизавета, решено было использовать на изготовление этого необходимого нашим бойцам головного убора. В раскрое волонтерам очень помогли швеи фабрики «Рассвет» под руководством Л.С. Ерилиной.

Сотрудничество на этом не закончилось – работники фабрики постоянно оказывают швеям-волонтерам безвозмездную помощь с раскроем, а также передают материал для пошива, в том числе и остатки синтепона для изготовления валиков.



Женщины-волонтеры активно берут работу на дом. Кто-то кроит, кто-то режет заготовки, кто-то шьет. Так, по кругу, работа идет быстрее и эффективнее.

Особый пласт в деятельности группы «Шумерля. Помощь СВОиМ» — плетение маскировочных сетей и одежды. Любой желающий может прийти в отдел социального обслуживания населения (проезд Мебельщиков, 11, второй этаж, руководитель — Наталья Пронина) и внести свою посильную лепту в общее дело. Волонтеры очень нуждаются в рабочих руках. Даже если вы не владеете навыком работы на швейной машинке, вас научат плести маскировочные сети, вырезать детали для шапок или варежек, кроить и многому другому.



На сегодня волонтерская группа остро нуждается в швейных машинках и оверлоках. Поэтому, если у вас дома стоит без дела подобная техника, приносите ее волонтерам, хотя бы во временное пользование. Также всегда есть потребность в любых тканях для пошива госпитальных изделий и изделий для бойцов на фронте, для создания маскировки. С удовольствием волонтеры бы приняли стропы и рыболовные сети, которые на сегодняшний день очень востребованы. Каждому из нас важно поменять сознание и по-другому посмотреть вокруг. Время сейчас такое.



Елизавета говорит, что в основном шьет дома. Так ей удобнее. Ее двенадцатилетний сын нуждается в ежеминутной заботе и внимании. Общительный, любознательный Захар – инвалид с детства. Мама и сын всегда вместе, всегда рядом. Елизавета много сил направляет на развитие ребенка, его социальную адаптацию. Но, несмотря на жизненные трудности и катастрофическую нехватку времени, волонтерство для нее стало настоящим образом жизни, потребностью даже. Молодая женщина не понаслышке знает, что такое человеческая доброта и участие. «Мне помогают, и я не имею права не помогать другим», — говорит она.



Понятно, что никаких материальных благ от своей деятельности волонтеры не имеют. «Самая большая награда для нас – это благодарные отзывы участников СВО, — признается Елизавета. — Когда они говорят, что в изготовленных нами балаклавах дышится легко, а наши трусы – самые-самые, я лично испытываю самое настоящее моральное удовлетворение. В эти моменты чувствую нужность и важность всего того, что мы делаем».



Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Для Елизаветы и для других таких же женщин творить добро стало образом жизни. По-другому они теперь просто не могут. Даруя добро другим, каждый из нас может стать самым настоящим волшебником. Главное, очень этого захотеть.

Ольга Дмитриева.

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Более 200 гуманитарных конвоев на 150 млн рублей отправили в зону СВО добровольцы Чувашии.

Об этом было заявлено на встрече с руководителями волонтерских групп и организаций по случаю открытия на днях экспозиции «Приходят на подмогу волонтеры» при участии Главы Чувашии Олега Николаева.

С начала СВО в Чувашии появились десятки волонтерских фондов, добровольческих объединений в каждом муниципальном образовании. Сегодня Правительство Чувашии, все фонды, волонтерские движения и общественные объединения стараются работать совместно, отметили в Фонде развития Чувашии «Пĕрле».

В ходе встречи командиру разведывательной роты Чувашского полка с позывным «Феликс» передана очередная помощь бойцам СВО, подготовленная волонтерами и неравнодушными жителями республики. Это 15 дронов, 2 металлоискателя, запчасти к автотехнике и многое другое. «Мы чувствуем вашу поддержку и просим не сдаваться, не ослаблять ее. Когда ты на беговой дорожке проходишь всю дистанцию, распределяя свои силы, в конце необходимо сделать основной рывок — победа рядом», — сказал боец.

«Такая поддержка имеет важное значение. В ее составе — высокотехнологичное оборудование, которое очень нужно на передовой и без которого практически невозможно выполнять боевые задачи. Это запчасти и письма детей, и многое другое. Какие бы предметы помощи ни направлялись, самое главное — это внимание и чувство локтя, ощущение того, что мы вместе, и понимание того, что каждой ценен на своем месте. Я искренне благодарю вас и призываю объединяться и действовать сообща – только так мы можем мобилизовать свои возможности и ресурсы, мобилизовать общество вокруг себя и ускорить общую победу», — сказал Олег Николаев.

СПРАВОЧНО

Передвижная фотоэкспозиция, организованная Чувашским национальным музеем совместно с Фондом развития Чувашии «Пĕрле» и Союзом женщин Чувашии, рассказывает о благотворительных фондах, волонтерских и добровольческих организациях республики, участвующих в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО и мирных жителей приграничных районов. Большая часть снимков публикуется впервые и сделана волонтерами.

16 декабря выставка отправится в Батыревский округ, в течение 2025 года – в Год Победы и патриотизма в Чувашии — объедет все муниципальные и городские округа. Как отмечает директор музея Ирина Меньшикова, пока создана базовая экспозиция, каждый округ сможет дополнить ее своими материалами – фотографиями, документами, изделиями волонтеров, подарками из зоны СВО. В итоге в каждом муниципалитете появится своя уникальная коллекция о местных героях – волонтерах и бойцах.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.