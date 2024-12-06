Проект поисковиков школы № 3 победил в конкурсе грантов

Глава Чувашии Олег Николаев присудил гранты поисковым отрядам республики. В категории «Поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях» победу одержал проект школы № 3. Грантовая поддержка на его реализацию составит 150 тысяч рублей.



Проект «Историческая память» направлен на развитие музея школьного поискового отряда. Работа над проектом предполагает изучение многочисленных предметов, которые были найдены отрядом «Поиск» за несколько лет поисковых работ. Наиболее интересные экспонаты станут основой передвижной музейной экспозиции.



Школа № 3.