И мир стал чуточку добрее…

3 декабря, в Международный день инвалидов, в ДК «Восход» состоялось яркое мероприятие — отчетный концерт инклюзивной творческой лаборатории «Перезагрузка». Наряду с участниками лаборатории, а это Софья Тимофеева, Николай Караганов, Валерия Короткова, Дарья Касаткина, Евгений Голяков, Евгений Макаров, Андрей Рогозин и Кира Данилова, в нем принимали участие и творческие коллективы ДК «Восход»: вокальные студии «Артон» и «Артошки», танцевальные коллективы «Блеск» и «Каприз», ТСК «Экситон», а также гости из Шумерлинской школы-интерната. На сцене Дворца культуры совместно выступили дети с ограниченными возможностями здоровья,

их мамы, волонтеры и участники творческих студий. Это было феерично, особенно — последний номер «Счастье килограммами».

Собравшихся тепло приветствовали зам. главы города — начальник отдела образования и социальной политики Елена Сахарова, помощник депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой Алексей Жданович. Они отметили важность поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, выразили надежду на дальнейшее развитие инклюзивных инициатив в республике.



Приятным сюрпризом для участников «Перезагрузки» и их руководителя Евгении Вильдяновой стала новость о том, что они удостоились Гран-при в республиканском конкурсе «Хрустальная веточка». На мероприятии коллективу вручили грамоту, и это было показателем того, что ребята лучшие и им обязательно следует идти только вперед.



Кстати, для коллектива эта награда не первая. В прошлом году он уже удостаивался диплома за участие в «Хрустальной веточке», ребята также ездили на всероссийский конкурс в Йошкар-Олу и заняли в нем первое место. Отличные достижения, если учесть, что лаборатория ведет свою деятельность немногим больше года.



Заняться детьми с ограниченными возможностями здоровья в октябре 2023 года Евгении Вильдяновой предложила директор ДК «Восход» Наталья Болтаевская. Конечно, педагогу было немного волнительно, но в итоге всё получилось, тем более что работа начиналась совместно с психологом Татьяной Ванеевой, которая учитывала все нюансы, касающиеся особенных детей.

Изначально «Перезагрузка» называлась «Семицветиком», а сейчас «семицветики» — это ласковое, домашнее обращение к участникам лаборатории. Кстати, таких инклюзивных творческих лабораторий в республике всего две: первая — в Чебоксарах, а вторая – в Шумерле (и это не может не радовать).



С какой же целью была создана лаборатория? «Мы хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя такими же, как и все остальные. Отчетный концерт показал, что нам это удалось», — отмечает Евгения Вильдянова.



На сегодняшний день лабораторию постоянно посещают 8 человек с различными проблемами со здоровьем: с синдромом Дауна, аутизмом, есть и колясочница. Среди них не только дети, но и те, кто уже достиг двадцатилетнего возраста, ведь, несмотря на цифры в паспорте, по состоянию здоровья они остаются детьми всю жизнь.



Сейчас Евгения Семёновна занимается с ними одна, и это достаточно сложно, хотя, конечно, было бы неплохо, если бы к ним приходили и другие дети. Кстати, после отчетного концерта к Евгении Семёновне подходила одна из мам особенного ребенка, сказала, что хотели бы посещать лабораторию, но нет возможности ходить на постоянной основе. Е. Вильдянова предложила приходить им разово, ведь даже это способно принести существенную пользу.



В целом, занятия в лаборатории проводятся 2 раза в неделю — по вторникам и средам. Дети совместно с волонтерами — кадетами из шестой школы — танцуют, лепят и рисуют, делают поделки.

«Когда мы работали вдвоем с Татьяной Ванеевой, наша деятельность была шире — дети рисовали, пели, занимались на шумовых инструментах. Сейчас больше переключились на хореографию. Но и творить не забываем, — рассказывает Е. Вильдянова. – Недавно выяснилось, что наши дети хотят петь, и у них неплохо получается. Конечно, это достаточно своеобразное исполнение, но самое главное, что в этот момент они совершенно другие. У них горят глаза, они раскрываются и перестают стесняться своих особенностей. А это здорово!»



Как отмечает Евгения Семёновна, на занятиях с детьми она отдыхает от внешнего мира. У детей с ОВЗ можно брать пример по части преодоления сложностей и во многом другом. Особенно Евгению Семёновну восхищают их мамы, которые приходят на выручку в любое время. Как бы они ни были заняты, у них всегда есть время для своих детей. Некоторые мамы проявляют себя и в волонтерской деятельности: плетут сети, помогают участникам СВО. Они настолько привыкли жить в сложных условиях, что готовы поддержать всех, кому нужна помощь.



Отдельная благодарность руководителя ИТЛ и волонтерам школы № 6, которые работают с «семицветиками» уже целый год. Это ребята из 7-го кадетского класса, классным руководителем которого является Татьяна Ванеева. У ребят-волонтеров открытые и добрые сердца. Они учатся, ходят в различные секции и кружки, но, когда нужно, всегда приходят на репетиции. «Огромное спасибо родителям волонтеров, которые не запрещают им заниматься с детьми с ограниченными возможностями, понимая важность этой работы. А добро возвращается сторицей», — с уважением рассказывает Е. Вильдянова.



Волонтеры, мамы и дети с ограниченными возможностями здоровья — как единый организм. Без волонтеров детям сложно танцевать на сцене. А когда рядом с ними еще мамы, они чувствуют себя более уверенно и раскрепощенно, в итоге создается шедевр.



Потенциал у участников лаборатории есть. Сейчас они планируют немного отдохнуть, а в январе показать спектакль «Цветик-семицветик».



После отчетного концерта Евгению Семёновну переполняют слова благодарности в адрес всех, кто постоянно им помогает. Прежде всего, это коллектив ДК «Восход» под руководством Натальи Болтаевской, который помогает с декорациями, световым и звуковым оформлением, освещением деятельности лаборатории.



В Международный день инвалидов по инициативе предпринимателя Людмилы Ерилиной была оказана и другая помощь. Гости отчетного концерта — предприниматели и просто неравнодушные люди — оказали финансовую помощь для организации экскурсионной поездки на новогодние праздники. Конечно же, это было очень приятно, как и то, что они просто пришли на праздник. Ведь если бы все уделяли побольше внимания людям с ограниченными возможностями здоровья, то мир стал бы добрее.

Татьяна Александрова.









Фото Х. Беляковой