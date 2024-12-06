Жизнь, посвященная науке и служению Родине

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 110-летие со дня рождения Антона Ивановича Петрухина, почетного академика Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики, доктора философских наук, профессора и заслуженного работника высшей школы Чувашской АССР. Его имя известно не только в научных кругах, но и среди тех, кто ценит подвиг и героизм ветеранов Великой Отечественной войны.

А.И. Петрухин родился 5 декабря 1914 г. в д. Торханы Атаевской волости Курмышского уезда Симбирской губернии (ныне Шумерлинский муниципальный округ) в семье бедных крестьян. С семилетнего возраста мальчик начал постигать азы письма в Торхановской школе I ступени. Несмотря на тяжелое время – разруху, голод и тиф, – он хорошо учился. После окончания школы продолжил обучение в Ходарской школе-шестилетке, в 1928 г. поступил учиться в Норусовскую школу II ступени.



В 1931 г. А.И. Петрухин досрочно окончил школу II ступени с педагогическим уклоном и по назначению Вурнарского роно был направлен в Ходарскую начальную школу, где в течение двух лет работал учителем математики. С 1933 по 1936 гг. трудился учителем математики, завучем и директором Торхановской неполной средней школы. В эти же годы параллельно будущий ученый работал секретарем комсомольской ячейки, принимая участие в создании и укреплении колхозов, в ликвидации неграмотности и трахомы среди населения, в проведении агитмассовой работы. Постоянный самоанализ, неуемное стремление к познанию нового и совершенствованию своих знаний привели Петрухина на физико-математический факультет Казанского государственного педагогического института им. М.Н. Покровского, который он окончил в 1940 г. С 1 сентября 1940 г. А.Н. Петрухин был назначен директором Кузнечихинской средней школы Татарской АССР. Но не смог молодой директор осознать радость своего труда. Началась война.



В первые же дни войны Антон Иванович добровольцем ушел на фронт. В звании воентехника второго ранга по стрелково-минометному вооружению для прохождения дальнейшей службы он был направлен в 780-й стрелковый полк 214-ой стрелковой дивизии начальником мастерской.

Боевой путь добровольца Петрухина прошел от Волги до Эльбы. Он героически сражался в боях с немецко-фашистскими войсками за освобождение Польши, Чехословакии, Румынии, Германии. Войну закончил в Чехословакии в должности начальника артснабжения 780-го стрелкового полка 214-ой стрелковой Краснознаменной дивизии. За выполнение боевых заданий был награжден орденами Отечественной войны второй степени и «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», различными юбилейными медалями, удостоен 13 благодарностей Верховного Главнокомандующего, отмечен почетными знаками 7 армий.



После войны Антон Иванович не отказался от своей заветной мечты и вновь вернулся к любимой профессии. С августа 1946 по 1950 гг. он трудился завучем школ № 5 и № 27 в Казани. Кроме этого, преподавал в Казанском авиационном военно-техническом училище (с 1947 г.). За примерную работу в качестве учителя в 1950 г. А.И. Петрухин был награжден медалью «За трудовое отличие».



Однако Антон Иванович не остановился на достигнутом. В 1950 г. он поступил в аспирантуру при кафедре философии Казанского государственного университета. В 1953 г. А.И. Петрухин был направлен в Казанский государственный педагогический институт, где проработал до 1968 г. в должности старшего преподавателя, доцента и заведующего кафедрой философии. О незаурядных способностях в научной области свидетельствовало то, что уже в 1954 г. Антон Иванович защитил кандидатскую диссертацию и ему была присуждена ученая степень кандидата философских наук. Спустя три года защитил докторскую диссертацию. В сентябре 1968 г. А.И. Петрухин был приглашен в Чувашский государственный университет в качестве доцента кафедры философии. В июне 1971 г. назначен заведующим кафедрой философии. В 1972 г. Антону Ивановичу было присвоено ученое звание профессора. Он являлся первым доктором философских наук в Чувашии. После выхода на пенсию в феврале 1987 г. Петрухин продолжил трудовую деятельность в должности профессора-консультанта этой же кафедры до марта 2004 г.



При непосредственном участии чувашского ученого была организована кафедра философии госуниверситета им. И.Н. Ульянова. Научная деятельность профессора А.И. Петрухина выражена в многочисленных работах, статьях и монографиях. Он уделял большое внимание научно-методической работе, был редактором и составителем более 16 учебных пособий для студентов вузов, аспирантов и соискателей. Ученый принимал участие в работе международных и всемирных конгрессов. В 1994 г. за большой личный вклад в развитие науки, подготовку кадров с высшим образованием и в связи с 80-летием со дня рождения А.И. Петрухину была вручена профессорская мантия.



Выдающийся ученый скончался 13 марта 2004 г. в возрасте 89 лет. Похоронен на мемориальной аллее «Зона почетных захоронений» республики на Карачуринском кладбище г. Чебоксары. Заслуги А.И. Петрухина в развитии науки и образования, а также его личный вклад в победу над фашизмом делают его фигурой, достойной глубокого уважения и памяти.



Н. Самсонова, вед. архивист отдела ГАСИ Чувашии.