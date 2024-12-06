3 декабря в России отмечался День Неизвестного Солдата. Именно в этот день в 1966

году в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата.

Обнаружили героя в 20 метрах от Зеленограда. Там шли решающие бои за Москву.



С этой памятной даты началась декада Героев в историко-краеведческом музее Шумерли. Говоря о солдате, имя которого неизвестно, подвиг бессмертен, с юнармейцами и

учениками третьей школы не могли обойти вниманием День начала контрнаступления

советских войск под Москвой (5 декабря) и День Героев Отечества (9 декабря). И совсем не

случайно.



354-я стрелковая дивизия, принимавшая участие в освобождении столицы, была

сформирована и находилась до декабря 1941 года в Шумерле. В решающей битве принимали

участие наши земляки. Так, во время музейного урока вспомнили о первом военном

комиссаре Шумерли Георгии Дмитриевиче Дмитриеве. Не могли также обойти вниманием

тему трудового подвига шумерлинцев — строителей Сурского оборонительного рубежа.



Миллионы советских людей, которые на фронте и в тылу приближали этот

счастливый День Победы, – наши бессмертные герои. Мы говорим о них с благодарностью

в преддверии Дня Героев Отечества. В зоне особого внимания оказываются также ветераны

боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и, конечно же, герои нашего времени

– участники специальной военной операции. На встречу со школьниками был приглашен

Федор Евдокимов, родной брат погибшего на Украине Павла Евдокимова.



Историко-краеведческий музей г. Шумерли.