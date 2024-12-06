3 декабря в России отмечался День Неизвестного Солдата. Именно в этот день в 1966
году в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах неизвестного солдата.
Обнаружили героя в 20 метрах от Зеленограда. Там шли решающие бои за Москву.
С этой памятной даты началась декада Героев в историко-краеведческом музее Шумерли. Говоря о солдате, имя которого неизвестно, подвиг бессмертен, с юнармейцами и
учениками третьей школы не могли обойти вниманием День начала контрнаступления
советских войск под Москвой (5 декабря) и День Героев Отечества (9 декабря). И совсем не
случайно.
354-я стрелковая дивизия, принимавшая участие в освобождении столицы, была
сформирована и находилась до декабря 1941 года в Шумерле. В решающей битве принимали
участие наши земляки. Так, во время музейного урока вспомнили о первом военном
комиссаре Шумерли Георгии Дмитриевиче Дмитриеве. Не могли также обойти вниманием
тему трудового подвига шумерлинцев — строителей Сурского оборонительного рубежа.
Миллионы советских людей, которые на фронте и в тылу приближали этот
счастливый День Победы, – наши бессмертные герои. Мы говорим о них с благодарностью
в преддверии Дня Героев Отечества. В зоне особого внимания оказываются также ветераны
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и, конечно же, герои нашего времени
– участники специальной военной операции. На встречу со школьниками был приглашен
Федор Евдокимов, родной брат погибшего на Украине Павла Евдокимова.
Историко-краеведческий музей г. Шумерли.