Чувашия поставляет свою продукцию в Гонконг

Расширен список торговых партнеров Чувашии. В этом году республика начала поставки органических химических соединений в Гонконг.

«Чувашия достаточно неплохо справляется с поиском новых рынков и на сегодняшний день ведет торговлю с 77 странами мира. Причем большую роль в экспорте играют восточные государства — предприятия республики активно сотрудничают со странами Средней и Центральной Азии. Всего по итогам девяти месяцев текущего года экспорт составил 281 миллион долларов США», — сообщил руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Росту внешнеторговых показателей способствовало участие Чувашской Республики в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», который активно поддерживает продвижение продукции малых и средних предприятий на зарубежных рынках. Центр поддержки экспорта организует бизнес-миссии, поездки на международные выставки и помогает находить надежных партнеров за рубежом.

чувашинформ.рф