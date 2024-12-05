Двери из Чувашии с господдержкой открывают новые рынки стран СНГ

Помощь в поставках за рубеж чебоксарскому производителю металлических дверей оказывает региональный Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Завод металлических дверей «Берсеркер» уже более 20 лет создает металлические двери, которые охраняют домашний уют семей по всей России и в странах СНГ. Предприятие располагается на территории Индустриального парка Чебоксар, на новую современную производственную площадку в рамках господдержки удалось переехать в 2021 году. Сегодня на заводе работают порядка 120 человек.

При изготовлении дверей используются передовые технологии и инновационные материалы, каждое изделие проходит многоступенчатую систему качества. Поэтому предприятие является постоянным партнером программы «Дачный ответ» на НТВ. Например, в ноябре вышел проект с одной из самых популярных дверей «Термакс Люми».

Компания «БКР» является получателем услуг Центра поддержки экспорта Чувашии с 2019 года. Благодаря господдержке завод открыл для себя новые рынки сбыта и смог поставить свою продукцию в Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

Минэкономразвития Чувашии.