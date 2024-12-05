В Чувашии планируют ввести ограничения на продажу энергетиков и тонизирующих напитков

На портале «Народный контроль» для общественного обсуждения представлен законопроект, разработанный Минэкономразвития Чувашии, целью которого является регулирование продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические.

Предлагается несколько мер, чтобы сократить потребление таких напитков, особенно среди молодежи. В частности, ограничить продажу с 22:00 до 9:00 и запретить реализацию в образовательных учреждениях, медицинских и культурных организациях, а также в общественных местах, расположенный в многоквартирных домах. Кроме того, законопроект запрещает продажу энергетиков через торговые автоматы и онлайн, а также запрет на размещение их в местах с контрольно-кассовыми машинами.

Также предполагается создание регионального государственного контроля за соблюдением новых требований. Под действие нового закона подпадают более 5100 объектов розничной торговли Чувашии.

чувашинформ.рф