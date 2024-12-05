Волонтеры – в команде ГТО

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). Добровольческое движение основано на добровольном безвозмездном участии граждан в реализации социально значимых проектов. Движение может охватывать различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества.

В Чувашской Республике команда волонтеров постоянно участвуют в проведении Республиканских Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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Источник: cspgto21.rchuv.ru