02 Дек

У творческих возможностей нет ограничений!

В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, в ДК «Восход» состоится концерт в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.


Мы представим инклюзивную творческую лабораторию «Перезагрузка», которая дает возможность людям с инвалидностью развивать свои таланты и реализовывать творческий потенциал. На концерте вы увидите, чему научились участники «Перезагрузки» за прошедший год, порадуетесь их успехам, познакомитесь с творческими работами участников ИТЛ и узнаете больше о наших инициативах. И, конечно, насладитесь выступлениями артистов творческих объединений ДК «Восход».


Уверены, что ваше присутствие станет важным вкладом в развитие инклюзивного искусства и поддержки людей с ограниченными возможностями. Каждый из вас сможет оказать посильную помощь и поддержать нашу деятельность по созданию инклюзивной среды.


Будем рады видеть вас на нашем мероприятии! Начало в 17.30 час.


Н. Болтаевская, директор ДК «Восход».

Автор записи: anna

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