Алгоритмы и искусственный интеллект в городских сервисах: Яндекс проведёт «Урок цифры» для российских школьников

С 2 по 22 декабря Яндекс проведёт занятия в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Тема урока в 2024 году — «Код города: технологии в движении».

На примере сервиса такси школьники узнают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

На занятиях Яндекса участники познакомятся с технологическими решениями, с теорией графов, которая лежит в основе построения маршрутов, а также с алгоритмами, которые помогают найти кратчайший путь до пункта назначения и сократить время подачи такси. Школьники узнают, как с помощью графов оптимизировать маршрут, чтобы пассажиры могли успешно добираться до места назначения, а водители — эффективно использовать своё время. Также учащимся расскажут, как искусственный интеллект помогает находить попутчиков для совместной поездки.

Помимо базовых представлений об ИИ, машинном обучении и теории графов участники «Урока цифры» овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе, так и дома. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести урок и объяснить школьникам принципы работы современных городских сервисов и лежащие в их основе технологии, математические модели и алгоритмы.

После прохождения «Урока цифры» участники получат сертификаты.