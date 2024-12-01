Как оформить хозяйственные постройки?

Государство упростило для граждан оформление хозяйственных построек. Соответствующий федеральный закон принят 29 октября 2024 года. Благодаря этому, владельцы придомовых вспомогательных объектов могут зарегистрировать право собственности при минимальном наборе документов. Как это правильно сделать, читателям рассказывает руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

Екатерина Владимировна, разъясните для начала, какие объекты относятся к хозяйственным постройкам?

К таким объектам относятся сараи, бани, летние кухни и погреба, теплицы и другие хозяйственные постройки для бытовых и иных нужд. Главное условие — чтобы они соответствовали требованиям к объектам недвижимого имущества. Это значит, неразрывно были связаны с земельным участком, стояли на фундаменте и их невозможно перенести или переставить без нанесения такому объекту значительного урона.

Оформить можно любую постройку или есть определенные условия?

Для упрощенного оформления таких строений нужно иметь документы о том, что в отношении них до 1 января 2013 года проведен государственный технический учет или техническая инвентаризация. Нужно посмотреть в своих домашних документах, есть ли у вас, например, карточка учета, документы из БТИ, где схематично изображены все постройки на земельном участке (это может быть техпаспорт домовладения). Одно время бюро технической инвентаризации проводило учет строений и гражданам выдавались соответствующие инвентаризационные карточки учета.

Кроме того, такие постройки должны быть расположены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения гражданами садоводства для собственных нужд.

Сведения об указанных объектах недвижимости будут вноситься в ЕГРН как о ранее учтенных объектах недвижимости. Раньше для оформления таких вспомогательных объектов требовалось выполнение кадастровых работ, подготовка технического плана и декларации об объекте. А это дополнительные расходы.

Кроме того, такие постройки должны быть расположены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Сведения об указанных объектах недвижимости будут вноситься в ЕГРН как о ранее учтенных объектах недвижимости. Раньше для оформления таких вспомогательных объектов требовалось выполнение кадастровых работ, подготовка технического плана и декларации об объекте. А это дополнительные расходы. Придется ли платить за них налоги?

Да. Как разъясняют в налоговой службе, находящиеся в собственности у граждан хозяйственные постройки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), относятся к объектам налогообложения. В нашем случае обязанность по уплате налога возникает с момента государственной регистрации права собственности гражданина.

А сколько всего у нас в республике зарегистрировано прав на хозяйственные постройки?

В ЕГРН насчитывается около 3 тысяч зарегистрированных прав на такие строения. Современные владельцы стараются оформлять всё сразу же после окончания строительства. Для вновь возведенных бань и капитальных беседок нужно за деньги заказывать технический план и платить госпошлину за регистрацию права. Грамотные землевладельцы не боятся таких расходов, ведь они прекрасно понимают, для чего это нужно. А для ранее учтенных хозпостроек оформление теперь обойдется гораздо дешевле. Поэтому стоит воспользоваться возможностью и получить документы на свою недвижимость, чтобы в вашем хозяйстве был полный порядок.

М. Иванова.