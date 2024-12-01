Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление на получение жилищного сертификата через портал госуслуг. Соответствующее распоряжение Кабинета

Министров Чувашской Республики подписал Олег Николаев на прошлой неделе.



Теперь через портал государственных услуг дети-сироты могут также подать заявление на сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения.



В Минстрое Чувашии сообщили, что в этом году планируется приобрести жилье для 435 детей-сирот, из них 139 — по жилищным сертификатам. На сегодняшний день приобретено 372 жилых помещения, в том числе реализовано 124 сертификата. В предстоящие 3 года жилищные условия улучшат более 1,2 тысячи детей-сирот, на что в республиканском бюджете на 2025—2027 годы предусмотрено 3,7 млрд рублей.



Источник: cap.ru.