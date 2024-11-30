Необходимо уплатить имущественные налоги

Приближается срок уплаты гражданами налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Уплатить данные налоги за 2023 год необходимо не позднее 2 декабря.

Исполнить обязанность по уплате налогов можно следующими способами: на сайте ФНС России через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Уплата налогов и пошлин»; через банки, банковские терминалы, мобильные приложения банков; в почтовом отделении; на портале «Госуслуги».



Налоговые уведомления не направляются в следующих случаях: наличие налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающего владельца объекта налогообложения от уплаты налога; если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей, за исключением случая утраты возможности направления налогового уведомления в следующем календарном году.



При неполучении налогового уведомления следует обратиться в налоговый орган либо направить информацию через сервисы ФНС России – «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России». Также получить налоговое уведомление можно в любом отделении МФЦ.



Управление ФНС по Чувашии.