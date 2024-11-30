На «Госуслугах» запущен сервис замены и восстановления документов

На портале начал работать сервис жизненной ситуации для восстановления и замены документов. Он поможет снова получить паспорт гражданина России, если тот утерян, украден или испорчен, а также полис OMC, загранпаспорт, водительское удостоверение, в тoм числе международное, пенсионные документы и документы об образовании.



Сервис для замены документов поможет поменять паспорт при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени, а также внести новые паспортные данные в личный кабинет портала госуслуг и заменить остальные документы.



Госслужба Чувашии по делам юстиции.