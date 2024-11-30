Нет, это не стоп-кадры фильма ужасов и не снимки периода застойных 70-х годов прошлого столетия. Этот многоквартирный дом № 26 существует сегодня и расположен в самом центре нашего города, на улице Ленина. Рядом — сквер Победы, Дворец детского и молодежного творчества, ФОК «Олимп». В этом доме живут люди. Молодые и пожилые, семейные и одинокие, дети, подростки и даже инвалиды… Простые шумерлинцы.

Фасад трехэтажного строения с прогнившей посередине сверху донизу стеной, с болтающимися форточками и обшарпанными до кирпича стенами будто взывает о помощи и того и гляди сложится в гармошку. «Как здесь возможно жить?» — задалась вопросом наша газета.



Заходим внутрь и … попадаем в прошлый век. Облупленные стены, сырость, подвальный запах. Сгнившие балки вот-вот грозятся упасть на голову, по стенам коридоров висят электропровода… В двери запасного выхода зияет дыра и гуляет ветер, пожарные гидранты пустые, по причине отсутствия лампочек на лестничных пролетах темнота. Полы в местах общего пользования провалились, окна догнивают, потолки местами отсырели и вот-вот упадут. Да здесь просто опасно! Как тут можно жить, мечтать, растить детей, строить свое будущее?



В сопровождении жильцов заходим на так называемые кухни. «Плитами в последний раз здесь пользовались еще в прошлом веке, — вспоминают старожилы. — Теперь их просто нет». Раковины с едва текущей из крана водой имеются лишь на третьем этаже. В туалеты страшно ступить. Душевые комнаты? О чем вы? Это из области фантастики.



В ходе журналистского экспресс-расследования наша газета выяснила, что этот дом, построенный в 1963 году под общежитие ПТУ-6, за всё время своего существования капитальному ремонту не подлежал ни разу. В конце 90-х общежитие было передано муниципалитету. На сегодня на трех этажах расположены 39 комнат-квартир жилой площадью 961,8 кв. м.



С конца 2014 года дом находится в управлении ООО «Коммунальник». Судя по всему, представители управляющей компании в стенах злополучного дома гости редкие. Достаточно пройтись по лестничным пролеткам и коридорам, чтобы убедиться в равнодушии «управляйки» к вверенному многоквартирному дому, а значит, и к его жителям. Представители управляющей компании, констатируют жильцы, появлялись в их доме этим летом, когда возникла нестандартная ситуация с подачей горячей воды. Тогда дом оставался без горячего водоснабжения полтора месяца. Как отчитался перед газетой «Коммунальник», в тот раз ими была заменена часть водопроводной трубы и компрессионный кран. «Какие еще виды работ осуществлялись управляющей компанией в последнее время?» — резонно спросили мы. Ответили, что в 2023 году был произведен ремонт горячего и холодного водоснабжения. Жильцы, в свою очередь, эту информацию не подтверждают и уверяют, что все работы по замене водопроводных труб и сантехническому ремонту в местах общего пользования они всегда производят самостоятельно.



Многие владельцы квадратных метров злополучного дома установили в своих комнатах всю необходимую сантехнику и электрические плиты, тем самым мало-мальски обеспечив себе положенные удобства. У кого же нет такой возможности, вынуждены пользоваться местами общего пользования.



У руководства управляющей компании на все претензии жильцов всегда звучит один ответ: «Денег нет!» По сведениям ООО «Коммунальник», на 1 ноября 2024 года задолженность жильцов по оплате услуг по содержанию дома составляет более 650 тысяч рублей. Мы выяснили, что эту самую задолженность накопили большей частью хозяева нескольких квартир, среди которых есть и злостные неплательщики – по 200-300 тысяч рублей долга. Остальные жильцы оплачивают коммунальные услуги, в том числе и начисления ООО «Коммунальник», вовремя и в полном объеме. Понятно, что бороться с должниками – дело не из легких. Но управа на них есть, о чем обществу с ограниченной ответственностью хорошо известно.



В декабре 2017 года межведомственной комиссией дом № 26 был признан аварийным, и у жильцов затеплилась надежда, что их дом будет расселен. Но, к сожалению, в программу переселения 2017—2024 гг. дом войти не успел. По сведениям, представленным нашей газете сектором учета и распределения жилья Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города, информация о том, войдет ли дом в новую программу переселения, будет известна только после подписания соответствующего документа Минстроем Чувашии. Летом 2024 года статус аварийности дома специализированной организацией был подтвержден повторно, что не может не вселять надежду на положительный результат.



Понятно, что содержание аварийного дома – дело весьма затратное и сопряжено с большой ответственностью, так как риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа. Да и тарифы давно не повышали, посетовало при нашем разговоре руководство «Коммунальника». Тем не менее, несмотря ни на что управляющая организации обязана поддерживать безопасное содержание дома, в том числе готовить к сезонной эксплуатации, производить текущий ремонт, обеспечивать нормативные условия для проживания.



Обращаемся к букве закона. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 (в ред. от 19.10.2024 г.) «Об утверждении Положения о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции…» признание жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции само по себе не является обстоятельством, исключающим обязанность по содержанию этого дома в необходимых объемах и не освобождает управляющую компанию от обязанности устранить выявленные нарушения.



На деле же в доме № 26 по улице Ленина нет хозяйской руки. А без хозяина, как известно, дом – сирота.



P.S. С лета 2024 года ООО «Коммунальник» проходит процедуру банкротства. Понятно, что жильцам от этого не легче, они вынуждены продолжать жить в жутких условиях и не терять надежды на чудо в виде скорого переселения.

Газета будет и дальше следить за развитием событий и держать ситуацию на контроле.

Альбина Ш.: «Проживаю в этом доме очень давно. Первый и последний ремонт в этих стенах видела лет тридцать назад – штукатурили стены. С тех пор наш дом будто все забыли. Впрочем, несколько лет назад к юбилею города фасад дома был-таки подштукатурен, но, как и следовало ожидать, красота продержалась недолго. Я живу на третьем этаже, в период таяния снега устала подставлять ведра под потолок: часть шифера улетела и крыша худая».

Алексей: «Ремонта здесь отродясь не было. В срочном порядке необходимо делать электрику, менять все трубы, утеплять дом. Кругом сырость, грибок. Дом рушится на глазах, причем, чем дальше, тем быстрее. На сегодня назрела острая необходимость расселения дома. Жить в таких условиях невыносимо!»

Никита Ф.: «Не делают ничего: ни фасад, ни кухню. Туалеты не работают. Уборщиц нет, прилегающую территорию управляющая компания не поддерживает: летом не косит, зимой снег не чистит. Звать управленцев бесполезно, просто игнорируют и всё. Хотя по квитанциям мы всё оплачиваем своевременно».

Ирина К.: «Уборщицы в доме нет давно. В коридорах и на лестничной площадке убираемся сами, лампочки в местах общего пользования также меняем сами. Управляющую компанию видим только при возникновении аварийных ситуаций. Хорошо, что один из жильцов — сантехник, за устранением всех неисправностей, вплоть до замены труб и батарей, идем к нему».

Ольга Дмитриева.







