Фонд «Защитники Отечества» запускает конкурс эскизов памятника героям СВО

Всероссийский конкурс проводится фондом и Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА) совместно с Федеральным казначейством, Министерством науки и высшего образования России, Министерством просвещения России и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие. Можно отправить индивидуальные и групповые работы. Их будут принимать до 28 февраля 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме в личном кабинете участника на официальном сайте Федерального казначейства (roskazna.gov.ru). Условия конкурса будут размещены там же.

Итоги планируется подвести в марте 2025 года.



Источник: fzo.gov.ru.