Участие в нацпроекте востребовано среди предприятий республики

Присоединиться к нацпроекту «Производительность труда» могут предприятия базовых несырьевых отраслей с оборотом более 400 млн рублей. Для предприятий туристической отрасли этот лимит установлен на уровне свыше 180 млн рублей.

В этом году технологии бережливого производства внедряли АО «СКБ СПА», ООО «Релематика», Вурнарский мясокомбинат, завод «Агромаш». А всего в проекте участвуют 63 организации, в основном из сфер обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства.



Так, компания «Релематика» оптимизировала поток производства изделия серии ТОР 300. Это микропроцессорное устройство предназначено для релейной защиты, противоаварийной автоматики, управления, сигнализации и регистрации событий на энергообъектах. Благодаря внедрению технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» «Релематика» снизила на 20 % время протекания производственного процесса – это почти на 120 часов. На 20 % выросла месячная выработка на одного сотрудника, на треть уменьшился объем незавершенного производства в потоке.



А на Вурнарском мясокомбинате в качестве пилотного был выбран участок по производству вареных колбас в натуральной оболочке – это наиболее сложный с точки зрения технологии вид продукции, при этом он занимает десятую долю в общем объеме выпускаемого ассортимента. Комплексная работа над повышением производительности в рамках нацпроекта позволила мясокомбинату почти на треть увеличить выработку на одного человека в смену, на 11 % снизилось время протекания процесса, на 26,5 % упало незавершенное производство в потоке.

В следующем году инструментами бережливого производства планируется охватить не менее 4 новых предприятий.



Почти у 80 % участников нацпроекта в Чувашии прирост производительности труда составляет не менее 5 %.



По информации Минэкономразвития Чувашии.