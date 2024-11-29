Стартовала акция «Ёлка желаний»

Движение первых вместе с «Росмолодежь.Добро» открыло прием заявок на всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать новогоднее желание, которое воплотят в жизнь граждане по всей стране. Регистрация доступна на официальном сайте елкажеланий.рф и продолжится до 20 декабря.



Присоединиться к акции можно в роли мечтателя, который загадывает желания, исполнителя, который дарит подарки детям, или волонтёра, который поможет организаторам в проведении акции. Участие в «Ёлке желаний» — это возможность совершить чудо, исполнить заветное желание ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.



Загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Подать заявку могут сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также присоединиться к «Ёлке желаний» могут ребята из семей участников специальной военной операции и дети из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших или вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.



Для участия в акции ребятам нужно зарегистрироваться на сайте и оставить заявки-желания, которые после обработки появятся на виртуальной ёлке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят и могут исполнить.



«Ёлка желаний» проходит не только в дистанционном, но и очном формате: желания мечтателей распечатывают на специальных открытках и развешивают на новогодних ёлках в местах проведения акции. Любой неравнодушный человек может снять открытку с ёлки и исполнить заветную мечту ребёнка.



В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные, подарок-сюрприз.

Цифры

За время проведения акций, с 2018 года, было исполнено 213 тысяч желаний детей, общая сумма подарков и исполненных желаний превысила 2,7 млрд рублей.