Работы в парке продолжаются

Завершение благоустройства парка им. 50-летия пионерской организации стало важным шагом

к созданию комфортной городской среды. Подрядчик ООО «БЕРСО» выполнил работы

по контракту, заключённому 4 мая 2023 года.



В результате реализации проекта была достигнута экономия финансовых средств, что позволит использовать сэкономленные ресурсы для дальнейшего развития парковой инфраструктуры. По итогам аукциона 26 ноября был подписан контракт с ООО «Авангардстрой». В настоящее время подрядная организация выполняет следующие работы: подготовка основания под асфальтированную площадку, асфальтирование участка тротуара, обустройство экопарковки со стороны ул. Чайковского, расчистка территории и спил деревьев по периметру парка, демонтаж старого ограждения и установка нового со стороны улиц Комсомольской и Чайковского, а также замена игрового оборудования на двух детских площадках.



Источник: администрация г. Шумерли.